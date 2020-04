La crisi economica dovuta all'emergenza Coronavirus potrebbe rendere il Calciomercato molto atipico, perché tante trattative infatti potrebbero essere definite tramite scambi. E proprio le rivali per eccellenza, ovvero Juventus ed Inter, potrebbero trattare alcuni giocatori durante l'estate. Come scrive il Corriere dello Sport la punta argentina Mauro Icardi non vorrebbe rimanere al Paris Saint Germain, la volontà del classe 1993 sarebbe quella di tornare in Italia anche per motivi familiari. Difficile però che possa rientrare di nuovo nei piani tecnici dell'Inter.

La scelte dello scorso calciomercato estivo difficilmente saranno riviste ed è probabile quindi che l'Inter possa sedersi a tavolino con la Juventus per discutere la cessione di Mauro Icardi. La società bianconera, per cercare di diminuire l'offerta cash, potrebbe utilizzare alcuni giocatori apprezzati dall'Inter.

Pjanic o Cuadrado potrebbero interessare al club milanese

Secondo il noto giornale sportivo romano, la Juventus potrebbe decidere di investire su Mauro Icardi in estate. A facilitare la trattativa sarebbe la mancata volontà del giocatore di rimanere al Paris Saint Germain.

L'argentino non disdegnerebbe un arrivo alla Juventus, dove troverebbe una squadra competitiva in grado di ambire a grandi traguardi sportivi. Difficile però che la Juventus possa decidere di investire 70 milioni di euro per il giocatore proprio per la crisi economica che sta riguardando anche il calcio. Si valuta quindi il possibile inserimento di alcune contropartite tecniche. Il Corriere dello Sport ha ipotizzato alcuni giocatori che potrebbero interessare all'Inter.

Fra questi troviamo sicuramente Miralem Pjanic e Juan Cuadrado.

L'esterno colombiano è l'ideale per il gioco di Conte

Proprio Cuadrado rappresenta il rinforzo ideale per il 3-5-2 di Antonio Conte. Il colombiano, secondo la stampa italiana, nel 2014 fu una delle cause per cui il tecnico pugliese decise di lasciare la Juventus. Cuadrado infatti era considerato il rinforzo ideale e lo è evidentemente ancora oggi per le sue caratteristiche tecniche e fisiche.

L'altro nome potrebbe essere Pjanic: in questo caso lo scambio con Icardi potrebbe definirsi alla pari. Come è noto il regista bosniaco piace anche al Paris Saint Germain.

L'eventuale arrivo di Icardi alla Juventus però difficilmente si verificherà in caso di permanenza di Higuain. Il classe 1987 è in scadenza di contratto a giugno 2021. La prossima estate potrebbe essere l'ultima occasione per la Juventus di monetizzare da una sua partenza.