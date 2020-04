Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, il club bianconero potrebbe in particolare portare avanti degli importanti cambiamenti a centrocampo essendo quello mediano il reparto che ha mostrato le maggiori criticità in questa stagione.

Uno degli elementi che potrebbero essere ceduti nella prossima sessione estiva è Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco, dopo una buona prima parte di stagione, ha avuto un notevole calo nel rendimento, tanto che il tecnico bianconero Maurizio Sarri non lo ha inserito tra i titolari per l'importante sfida di campionato contro l'Inter.

Pjanic non avrebbe preso bene questa esclusione e il rapporto con Maurizio Sarri si starebbe deteriorando. Sul giocatore di origini balcaniche sarebbe molto forte l'interesse del Paris Saint Germain, club che sarebbe disposto a mettere sul piatto almeno sessanta milioni di euro per garantirsi le sue prestazioni. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, però, Miralem Pjanic potrebbe essere anche ceduto al Chelsea.

Mercato Juventus, possibile scambio Pjanic-Jorginho

Come riporta il noto giornalista di Rai Sport Paolo Paganini sul suo profilo Twitter, la Juventus potrebbe decidere di proporre uno scambio secco al Chelsea: Pjanic per Jorginho.

L'italo-brasiliano è un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri che lo ha lanciato al Napoli e che lo ha voluto anche nella sua esperienza a Londra. Jorginho potrebbe dunque rivelarsi l'uomo giusto per il centrocampo della Juventus e per il gioco di Maurizio Sarri. In ogni caso, Pjanic potrebbe essere inserito dalla Juventus in altre trattative, come quella per Paul Pogba con il Manchester United o quella, sempre con il Chelsea, per N'Golo Kanté.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, nel mirino ci sarebbe anche Luis Alberto della Lazio

Stando alle indiscrezioni provenienti dalla Gran Bretagna, riportate dal noto quotidiano inglese Daily Express, la Juventus avrebbe messo nel mirino anche Luis Alberto. Il centrocampista spagnolo ha disputato una stagione di altissimo livello con la Lazio, dimostrandosi certamente uno dei migliori giocatori in circolazione nel suo ruolo.

Sul classe 1992 sarebbe però molto forte anche l'interesse dell'Everton. Pare comunque difficile che la Lazio decida di privarsi del suo gioiello nella prossima sessione di calciomercato estivo. Il giocatore biancoceleste, in ogni caso, viene valutato non meno di sessanta milioni di euro dal numero uno della Lazio Claudio Lotito. Altro nome molto caldo per la Juventus è quello di Arthur del Barcellona, che potrebbe rientrare in uno scambio con Bentancur.