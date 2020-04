Una vecchia conoscenza del calcio italiano è l'ex punta uruguaiana del Cagliari Dario Silva. Giocò infatti in Sardegna tre stagioni, dal 1995 al 1998, disputando 89 presenze e realizzando 20 gol. Di recente è stato intervistato da tuttomercatoweb.com e si è soffermato in particolar modo sui giocatori uruguaiani attualmente nel campionato di Serie A. Uno dei più deludenti fino ad adesso è stato il difensore centrale dell'Inter Diego Godin, passato la scorsa estate dall'Atletico Madrid alla società di Suning a parametro zero.

E proprio Dario Silva ha spiegato il motivo per cui sta facendo difficoltà il capitano della nazionale dell'Uruguay: "Ho sempre detto che spesso per chi arriva in Italia dalla Spagna può incontrare delle difficoltà. È un calcio diverso".

Più facilitato invece, secondo Dario Silva, chi passa dal campionato italiano alla Liga spagnola. Elogi particolari al difensore Martin Caceres, definito forte dall'ex punta del Cagliari anche per la capacità di saper giocare in più ruoli della difesa. Si è poi espresso sul centrocampista del Cagliari Nandez, che sta disputando un'ottima stagione in terra sarda.

Dario Silva ha sottolineato di averlo suggerito al Malaga ma alla fine il nazionale uruguaiano è andato al Cagliari. Su Nandez ha dichiarato: "Ero convinto che sarebbe diventato un gran calciatore e non a caso fa parte anche della nazionale".

'Bentancur mi piacerebbe che cambiasse squadra per essere più protagonista'

Lo stesso Dario Silva ha poi parlato del centrocampista della Juventus Rodrigo Bentancur, che sta dimostrando tutte le sue qualità sia nel ruolo di regista che da mezzala.

Sull'ex Boca Juniors però Dario Silva si è espresso con frasi che evidentemente non sono state apprezzate dai sostenitori della Juventus. Ha infatti dichiarato: "Bentancur mi piacerebbe cambiasse squadra per essere più protagonista". Secondo Dario Silva infatti il classe 1997 fatica a trovare spazio in un centrocampo forte come quello bianconero ma lui ha bisogno di continuità per affermarsi in maniera definitiva.

Ha poi aggiunto: "Nella Juve si è guadagnato il suo spazio ma ci sono tantissimi ottimi calciatori che lottano per un posto. Lo dico anche per la sua carriera".

La stagione di Rodrigo Bentancur

Una stagione importante quella disputata fin qui da Rodrigo Bentancur, che ha raccolto 19 presenze e 7 assist in Serie A. 6 invece le partite giocate in Champions League. In Coppa Italia in 3 partite ha realizzato anche un gol. Maurizio Sarri lo considera molto importante in tutti i ruoli del centrocampo, si è disimpegnato bene infatti quando ha sostituito Miralem Pjanic nel ruolo di regista. Ha però più volte ribadito che attualmente, essendo giovane, può dare molto di più come mezzala d'inserimento.