L'Italia calcistica attende le decisioni del Governo italiano in merito alla ripresa eventuale della stagione. Intanto la Lega Serie A, rappresentata dalle società, vuole la ripresa del campionato, se ovviamente le condizioni sanitarie lo permetteranno. A maggio quindi potrebbero ripartire gli allenamenti delle società di Serie A, con l'eventuale ripresa del campionato a fine maggio o inizio giugno. La Juventus, a breve, dovrebbe richiamare i giocatori attualmente all'estero. Ben nove, infatti, nel periodo di quarantena in Italia, hanno preferito trascorrere questi giorni con le loro famiglie, raggiungendole nei rispettivi paesi.

Alcuni di questi sono già a Torino. Se, però, da una parte Higuain vorrebbe rimanere in Argentina, dall'altra ci sono giocatori che non vedono l'ora di rientrare in Italia per riprendere gli allenamenti. Ci riferiamo in particolar modo al centrocampista offensivo bianconero Douglas Costa. In una recente diretta Instagram ha, infatti, sottolineato come gli manchi il calcio ribadendo che la sua unica ambizione rimane quella vincere trofei con la Juventus. Ha poi menzionato anche il suo amico Dybala dichiarando: "Il più forte con cui gioco è Paulino'.

Costa su Instagram: 'Non vedo l'ora di rientrare in Italia'

Douglas Costa in una diretta Instagram ha parlato di diversi argomenti, sottolineando la stima calcistica e a livello umano nei confronti di Paulo Dybala. In riferimento alla Juventus ha poi dichiarato: "La squadra deve vincere tutto, mi piace questo. Io posso fare assist, posso segnare. Posso fare entrambi. Ma deve vincere". Una mentalità evidentemente ereditata dalla società bianconera.

Successivamente ha ribadito la volontà di riprendere a giocare aggiungendo: "Non so più cosa fare qui in Brasile, non vedo l'ora di rientrare in Italia". L'augurio di mister Sarri e dei sostenitori bianconeri è che il brasiliano possa essere decisivo in questo finale di stagione anomalo per via dell'emergenza sanitaria. Come dicevamo, la Serie potrebbe riprendere a giugno e potrebbe essere articolata in due mesi fino ad arrivare a luglio.

La possibile ripresa della Champions League

La Juventus spera di poter contare su un Douglas Costa in forma soprattutto per ambire alla Champions League. Quest'ultima potrebbe giocarsi nel mese di agosto, da verificare ancora in che format potrà essere disputata. Proprio il centrocampista offensivo brasiliano l'anno scorso ha dimostrato tutto il suo valore a livello europeo. La sua assenza nei quarti di finale di ritorno di Champions League contro l'Ajax a Torino è pesata molto. Il centrocampista offensivo brasiliano aveva dimostrato tutte le sue abilità tecniche ad Amsterdam sfiorando anche il gol.