Il calcio torna a riempire i principali quotidiani sportivi. Nelle ultime ore sono infatti arrivati importanti segnali di speranza per gli amanti del calcio che sperano in una possibile ripresa del campionato: a confermarlo il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Gabriele Gravina che ha di recente ribadito la volontà di chiudere la stagione 2019-2020 garantendo però la massima sicurezza a giocatori ed addetti ai lavori in tema Coronavirus.

Intanto le società calcistiche stanno sfruttando questi giorni di sospensione forzata per dedicarsi al calciomercato.

Una delle più attive è sicuramente l'Inter, che potrebbe attingere molto sul mercato durante il Calciomercato estivo. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta avrebbe individuato in alcuni parametro zero dei possibili rinforzi per la rosa guidata da Antonio Conte.

Il settore avanzato dell'Inter potrebbe affrontare una sorta di rivoluzione. A rischio infatti la permanenza di Lautaro Martinez (piace al Barcellona), di Esposito (potrebbe andare a giocare in prestito) e di Sanchez (che difficilmente sarà riscattato e tornerà allo United).

L'unico che dovrebbe rimanere con certezza sembra essere Romelu Lukaku. Proprio in questa stagione si è compresa l'importanza di avere in rosa un vice che possa far rifiatare il belga in alcune partite, proprio per questo, secondo calciomercato.com, l'Inter potrebbe decidere di investire sulla punta del Chelsea Olivier Giroud.

Inter, il possibile vice Lukaku potrebbe essere Giroud

Secondo calciomercato.com, uno dei possibili rinforzi per il settore avanzato interista potrebbe essere la punta francese del Chelsea Olivier Giroud.

In scadenza di contratto a giugno 2020, si era parlato di un interessamento concreto a gennaio sia di Inter che di Lazio. Il tecnico del Chelsea Frank Lampard si è però opposto alla sua cessione in quanto prima alternativa al titolare Abraham. L'idea dell'Inter è quella di offrire un contratto triennale al giocatore a cifre però più basse rispetto a quelle che attualmente percepisce al Chelsea. La punta francese infatti guadagna 8 milioni di euro a stagione, troppi per l'Inter se consideriamo che i giocatori che guadagnano di più a Milano sono Lukaku ed Eriksen 'fermi' a 6 milioni di euro a stagione.

Inter, si segue anche Dries Mertens

Come dicevamo, oltre che Giroud, Marotta segue da vicino anche l'evoluzione della situazione contrattuale di Mertens. L'amministratore delegato dell'Inter avrebbe offerto alla punta belga classe 1987 un biennale da 6 milioni di euro a stagione più l'opzione per un ulteriore anno. Potrebbe essere decisiva nella trattativa anche l'amicizia fra Lukaku e Mertens, i due infatti sono anche compagni nella nazionale del Belgio.