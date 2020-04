Mauro Icardi è sempre stato nei pensieri di Aurelio De Laurentiis e la piazza partenopea di certo non ha mai lasciato indifferente l'attaccante argentino. Questo, in sintesi, il pensiero espresso da Elio Letterio Pino, avvocato che collabora con il calciatore e soprattutto con la moglie-manager Wanda Nara. Intervistato durante il programma Si Gonfia la Rete, in onda su Radio Marte, il legale ha spiegato che probabilmente il Napoli non è mai riuscito a trovare il momento giusto per acquistare l'ex interista.

L'avvocato Letterio Pino può essere definito indubbiamente una fonte autorevole e attendibile per quanto riguarda la carriera di Icardi. Infatti ha dichiarato che lo conosce fin dal 2010, anno in cui cominciò a proporlo ad alcune squadre italiane. In quel periodo il giovane centravanti aveva già cominciato a mettere in mostra il suo talento giocando da titolare con il Barcellona prima di essere relegato improvvisamente in panchina. Il primo a crederci fu Riccardo Pecini che volle portarlo alla Sampdoria.

L'esplosione dell'attaccante sudamericano con la squadra blucerchiata - e soprattutto le due reti segnate alla Juventus - scatenarono una vera e propria corsa al bomber di Rosario, infatti Letterio Pino non ha esitato nel sottolineare che "fu un gennaio di fuoco per il mercato". E proprio in quella circostanza il Napoli tentò un primo approccio, ma poi fu bruciato dalla concorrenza dell'Inter.

'De Laurentiis ha sempre provato a prendere Icardi'

Nonostante abbia cercato in più di un'occasione di mettere le mani su Mauro Icardi, Aurelio De Laurentiis ha sempre fallito nel suo intento.

L'avvocato Letterio Pino, però, a Si Gonfia la Rete ha chiarito che al patron del Napoli non si può "rimproverare nulla", poiché ha sempre provato ad acquistare il centravanti sudamericano, ma probabilmente si è ritrovato "vittima del momento".

L'estate scorsa, ad esempio, stando alle dichiarazioni del collaboratore legale di Wanda Nara, il bomber argentino avrebbe preferito lasciare l'Italia per tentare un'esperienza all'estero (infatti si è trasferito in prestito al Paris Saint-Germain) quindi anche in questa circostanza non ci sarebbe stato spazio per intavolare un'eventuale trattativa con il Napoli.

A questo punto l'ospite telefonico del programma di Radio Marte ha fatto una riflessione tecnica: se è vero che Maurito potrebbe non piacere a qualche squadra per ragioni tattiche, è pur vero che, se una società come quella partenopea necessita di acquistare un purosangue del goal, non può non aspirare all'ex capitano interista che Letterio Pino non ha esitato nel definire "straordinario", evidenziando che può ulteriormente crescere e migliorare.

Letterio Pino: 'Forse Napoli sarebbe stata la piazza ideale per Icardi'

Inevitabile un passaggio sull'attuale avventura parigina di Icardi. L'avvocato ha affermato che finora con il Psg il centravanti 27enne si è destreggiato molto bene, e non è di certo un dramma se non ha giocato da titolare le ultime due gare di Champions League.

D'altronde, l'organico della squadra di Tuchel è di primissimo livello, quindi non è anomalo che si possa lasciare il posto ad un altro fuoriclasse come ad esempio Cavani. Tuttavia, se fosse al posto dei dirigenti del club transalpino, cercherebbe di trattenere e confermare un calciatore come l'ex Inter, e su questo confida molto nelle capacità e nella competenza del direttore sportivo Leonardo.

La chiosa è ancora sul Napoli. Letterio Pino non ha nascosto che a Mauro Icardi sia sempre piaciuta l'idea di un trasferimento nel capoluogo campano. Nonostante qualche piccola ruggine del passato, Maradona è un suo idolo, e ovviamente sarebbe un onore giocare con la maglia azzurra con la quale il Pibe de Oro ha scritto pagine indimenticabili della storia del club.

Probabilmente quella partenopea sarebbe stata la piazza giusta per "accenderlo", ma ad ogni modo, guardando al futuro dell'ex numero 9 dell'Inter, il legale ha sottolineato che nei confronti della società di De Laurentiis "non ci sono preclusioni".