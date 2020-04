L'Inter starebbe progettando la prossima sessione di Calciomercato e, stando ai primi rumors, il club vorrebbe blindare i migliori elementi in rosa. I nerazzurri stanno studiando la rosa insieme al tecnico, Antonio Conte, per capire quali sono i giocatori da sacrificare sul mercato e quali, invece, saranno ritenuti a prescindere dalla proposta incedibili. In difesa il club nerazzurro cambierà poco visto che l'unico che dovrebbe dire addio è Diego Godin che potrebbe tornare in Spagna o provare l'esperienza in Inghilterra.

Incedibile, invece, sarà Alessandro Bastoni visto che Conte ha dimostrato di puntare molto su di lui quest'anno, preferendolo anche in alcune circostanze all'ex Atletico Madrid. Il calciatore sarebbe finito nel mirino del Manchester City con l'Inter che avrebbe bloccato sul nascere l'assalto dei Citizens.

L'Inter blinda la difesa

L'Inter ha tutta l'intenzione di blindare la propria difesa in vista della prossima sessione di calciomercato. Stefan De Vrij, che avrebbe cambiato agente affidandosi a Mino Raiola, dovrebbe rinnovare il contratto nonostante l'interesse manifestato da Barcellona e Manchester City.

Anche Milan Skriniar dovrebbe restare a Milano nonostante i due club di Manchester sarebbero pronti a fare follie per accaparrarsi le sue prestazioni. L'altro difensore ritenuto incedibile da Antonio Conte è Alessandro Bastoni. Il classe 1999 è arrivato dall'Atalanta nell'estate del 2018 per oltre trenta milioni di euro venendo poi ceduto al Parma in prestito secco per permettergli di giocare con continuità.

Questa estate, poi, il ritorno a Milano con Conte che ha deciso di tenerlo in squadra dopo averlo visto da vicino in ritiro. Con il passare delle settimane Bastoni ha scalato le gerarchie fino a giocarsi ogni settimana il posto con Diego Godin. Il prossimo anno è atteso il definitivo salto di qualità e il tecnico nerazzurro, per questo motivo, ha deciso di porre il veto su una sua possibile cessione visto che potrebbe essere lui il terzo centrale a completare il reparto dei titolari con Skriniar e De Vrij.

L'offerta del Manchester City

Non mancavano i club interessati a Alessandro Bastoni. In particolar modo il Manchester City avrebbe bussato alle porte dell'Inter per cercare di imbastire una trattativa in vista della prossima estate. I Citizens si erano detti disposti anche a trattare uno scambio alla pari con un ex giocatore nerazzurro, Joao Cancelo, trasferitosi in Inghilterra lo scorso anno nello scambio con la Juventus che ha coinvolto anche Danilo.

I nerazzurri, però, hanno detto no con Conte che crede fortemente nell'ex Atalanta tanto che si starebbe discutendo anche del possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno 2023.

Bastoni, dunque, sarà il futuro dell'Inter così come De Vrij e Skriniar mentre Diego Godin potrebbe dire addio al club meneghino.