Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione di Calciomercato è sicuramente quello di Lautaro Martinez. L'Inter ha creduto molto in lui, facendo un investimento importante nell'estate del 2018, acquistandolo dal Racing Avellaneda per 20 milioni di euro. Dopo un anno vissuto all'ombra di Mauro Icardi, il "Toro" è esploso definitivamente sotto la guida di Antonio Conte, bravo a lanciarlo nel suo undici titolare al fianco di Romelu Lukaku. Su di lui si era parlato del forte interesse del Barcellona, ma nelle ultime ore ci sarebbe un altro club che sarebbe pronto a fare follie per il classe 1997: il Manchester City.

A riportare questa voce è il 'Corriere dello Sport', che cita il 'Sun'.

Manchester City su Lautaro

Il Manchester City avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martinez in vista della prossima stagione. I Citiziens sono alla ricerca di un rinforzo importante nel reparto avanzato, visto che Aguero non è più giovanissimo e Gabriel Jesus potrebbe essere ceduto. Le prestazioni dell'attaccante argentino hanno attirato l'attenzione, visto che il giocatore ha dimostrato di non subire la pressione dei grandi palcoscenici.

In Champions League ha realizzato cinque reti in sei partite, ma anche in campionato ha spesso fatto la differenza in tandem con Romelu Lukaku, anche approfittando del grave infortunio subito da Alexis Sanchez ad ottobre, che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per tre mesi.

Il City non è l'unico club interessato a Lautaro, anzi. In queste settimane si è per lo più discusso del Barcellona, con i blaugrana che avrebbero anche fatto una prima proposta, 70 milioni di euro più i cartellini di Nelson Semedo e Arturo Vidal, prontamente rifiutata dalla stessa Inter.

I nerazzurri, infatti, faranno di tutto per non privarsi di uno degli elementi migliori in rosa, su cui si vorrebbe costruire il futuro vista la sua giovane età, essendo un classe 1997.

Lo scatto dei Citiziens

Il Manchester City, però, sarebbe pronto a bruciare la concorrenza degli altri top club europei, su tutti il Barcellona, come detto, e il Real Madrid. I Citizens, infatti, vogliono vincere anche la resistenza dell'Inter.

Per questo motivo, stando a quanto riportato dal Sun, ripreso anche dal Corriere dello Sport, gli inglesi sarebbero pronti anche a pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Una mossa importante e quasi inaspettata visto che il City rischia di restare fuori dalla prossima edizione della Champions League per aver violato i paletti del fair play finanziario e alla luce della crisi che ha colpito anche il mondo del calcio. Difficile, dunque, pensare che i nerazzurri accettino l'inserimento di contropartite tecniche, come quella che sarebbe potuta essere rappresentata da Gabriel Jesus.