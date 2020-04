In casa Inter presto si potrebbe fare nuovamente i conti con il tormentone Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in prestito al Paris Saint Germain ma difficilmente i francesi eserciteranno il diritto di riscatto, che ammonta a settanta milioni di euro. Per questo motivo bisognerà trovare una nuova destinazione all'ex capitano, ma questa volta a titolo definitivo per non rischiare di ritrovarsi il giocatore in rosa l'anno dopo, ad una stagione dalla scadenza naturale del contratto. Negli ultimi giorni si è parlato dell'interesse di Milan e Juventus, ma a Maurito si sarebbe interessato anche l'Atletico Madrid.

C'è anche l'Atletico Madrid

Mauro Icardi non dovrebbe restare al Paris Saint Germain la prossima estate, anche per una questione di spogliatoio, visto che il suo rapporto con il tecnico Tomas Tuchel non sembra essere più idilliaco. L'attaccante, infatti, è rimasto in panchina nella doppia sfida contro il Borussia Dortmund negli ottavi di finale di Champions League, pur avendo realizzato cinque reti in sei partite nella fase a gironi. L'Inter, comunque, non ha alcuna intenzione di reintegrarlo in rosa dopo averlo messo ai margini del progetto già a inizio ritiro la scorsa estate.

L'intenzione dei nerazzurri è quella di cedere l'ex capitano a titolo definitivo. Su di lui ci sarebbero Milan e Juventus, ma nelle ultime ore si sarebbe inserito anche l'Atletico Madrid. I Colchoneros cercano un numero nove di livello che possa garantire un buon bottino di gol ogni anno visto il probabile addio di Diego Costa la prossima estate. Gli spagnoli, inoltre, cercano il riscatto dopo un'annata, almeno fino allo stop forzato dei campionati, deludente come dimostra il quinto posto in classifica della Liga.

A spingere per il colpo Icardi ci sarebbe soprattutto il tecnico dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, che avrebbe avuto già dei contatti con la moglie e agente di Maurito, Wanda Nara.

La richiesta dell'Inter

L'Inter non accetterà di discutere nuovamente una cessione di Mauro Icardi a titolo temporaneo. I nerazzurri, infatti, vogliono realizzare una plusvalenza notevole avendo iscritto il giocatore a bilancio praticamente a zero.

La sua valutazione resta intorno ai settanta milioni di euro. L'Atletico Madrid avrebbe due vie per arrivare al centravanti argentino e bruciare la concorrenza della Juventus. Proporre un prestito con obbligo di riscatto, che rinvierebbe l'esborso economico alla prossima estate ma varrebbe, in ottica di fair play finanziario, come una cessione a titolo definitivo. In alternativa, le due squadre potrebbero intavolare uno scambio con Alvaro Morata, che Marotta portò alla Juventus qualche anno fa, così come si era provato a fare l'estate scorsa, prima che Maurito finisse al Paris Saint Germain.