L'Inter sta già programmando come muoversi in vista della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri hanno vari discorsi in sospeso, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, che per quanto riguarda quelle in uscita. Ci sono molti giocatori attualmente in prestito e che potrebbero essere riscattati dai vari club o tornare a Milano. Tra questi c'è l'estremo difensore romeno Ionut Radu, attualmente in prestito secco al Parma. Non si sa ancora se il giocatore resterà poi in nerazzurro, visto che su Radu sarebbe piombato il Torino, in cerca di un portiere di livello.

Il Torino fa un pensiero a Radu

I granata sono alla ricerca di un portiere che possa dare la giusta affidabilità all'intero reparto. Il motivo è legato anche al fatto che non è certa la permanenza di Salvatore Sirigu a Torino. L'ex Paris Saint Germain sarebbe finito nel mirino in di Milan e Napoli, che nella prossima stagione potrebbero cedere, rispettivamente, i giovani Donnarumma e Meret che fanno gola a top club.

I granata, dunque, vorrebbero discutere di Radu con l'Inter. I nerazzurri non lo considerano incedibile, nonostante abbia mostrato tutte le proprie qualità in serie A con la maglia del Genoa.

Il giocatore è stato ceduto a gennaio al Parma in prestito secco visto che, dopo un anno e mezzo, era finito ai margini nell'undici titolare del Genoa dopo l'arrivo di Perin dalla Juventus. Il romeno, però, anche in gialloblu non ha trovato spazio visto che il tecnico, Roberto D'Aversa, ha preferito affidarsi a Colombi per sostituire Luigi Sepe, infortunatosi gravemente a inizio gennaio. A Milano, inoltre, Radu non partirebbe sicuramente titolare vista la presenza di Handanovic.

Per questo motivo il Torino potrebbe diventare una soluzione ideale qualora in casa granata si liberasse la casella del portiere titolare.

La trattativa con l'Inter

L'Inter, dunque, non ritiene Radu incedibile ed è pronto a trattare con il Torino la sua cessione. Essendo un prodotto del vivaio, il giocatore potrebbe garantire una buona plusvalenza a bilancio. Il classe 1997 ha una valutazione tra i dieci e i quindici milioni di euro.

Non è escluso, però, che il suo cartellino possa essere inserito in un affare più ampio con i granata, che vedrebbe coinvolto anche Armando Izzo. Il difensore del Toro piace al club nerazzurro ed ha una valutazione intorno ai trenta milioni di euro. Mettere sul piatto Radu e un conguaglio economico o il cartellino di Gagliardini (altro giocatore accostato alla società di Cairo) annullerebbe praticamente l'esborso economico. Cosa plausibile dopo la crisi che ha colpito il mondo del calcio nelle ultime settimane.