In casa Inter si sta già iniziando a programmare la prossima stagione con focus, di conseguenza, alla sessione estiva di Calciomercato: se le strategie in entrata sono ancora da definire, stando a quanto riportato da Sportmediaset il tecnico Antonio Conte sarebbe invece già sicuro su chi sacrificare per ricomporre la nuova rosa: in cima alla lista Alexis Sanchez, autore di una stagione anonima, condizionata anche da un grave infortunio subito a ottobre che lo ha tenuto fermo ai box fino a fine gennaio.

Sanchez in uscita

Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare l'Inter la prossima estate è Alexis Sanchez. L'attaccante cileno non ha convinto Antonio Conte e per questo motivo tornerà al Manchester United. Il giocatore è stato l'ultimo arrivato nella scorsa sessione estiva in prestito secco quando è sfumato Edin Dzeko, che alla fine aveva deciso di restare alla Roma. Ad incidere sulla decisione del club nerazzurro anche il ricco ingaggio percepito dall'ex attaccante di Udinese, Barcellona e Arsenal, superiore ai dieci milioni di euro a stagione.

Per favorire il suo trasferimento a Milano, Inter e Red Devils avevano trovato l'accordo per il pagamento al cinquanta per cento del suo stipendio.

Il rendimento però non è stato all'altezza, dato che il Nino Maravilla ha realizzato solo una rete in campionato contro la Sampdoria. Inter che sta lavorando già per individuare il suo sostituto, che potrebbe essere Dries Mertens. L'attaccante belga è in scadenza di contratto con il Napoli e, dunque, arriverebbe a parametro zero senza incidere sul bilancio del club meneghino.

Il suo ingaggio, invece, sarebbe simile a quello percepito attualmente da Sanchez, tra i cinque e i sei milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Altro addio quasi certo

Quello di Alexis Sanchez non sembrerebbe essere l'unico addio certo in casa Inter in vista della prossima stagione. Un altro giocatore che dovrebbe lasciare il club nerazzurro la prossima estate è infatti David Moses. L'esterno è arrivato dal Chelsea in prestito con diritto di riscatto fissato per una cifra di poco superiore ai dieci milioni di euro.

Opzione che i nerazzurri con tutta probabilità non eserciteranno, concentrando i loro sforzi su altri obiettivi. Non è ancora certo chi potrebbe sostituire il nigeriano, visto che si è parlato di Cuadrado nell'ambito di uno scambio con Icardi, di Meunier, in scadenza con il Psg e di Chiesa, esterno in forza alla Fiorentina.

Potrebbe lasciare l'Inter anche Diego Godin, che non ha convinto Conte nella difesa a tre. Il centrale uruguaiano potrebbe tornare in Spagna o fare un'esperienza in Inghilterra, visto che piace al Tottenham di José Mourinho.