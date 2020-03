Nell'ultimo periodo, la Juventus si è concentrata soprattutto sull'emergenza legata al Coronavirus visto che nella rosa bianconera si sono verificati tre casi di Covid - 19 (Rugani, Matuidi e in ultimo Dybala).

I dirigenti della Vecchia Signora pensano ovviamente anche al mercato. Quando e se terminerà il campionato 2019/2020, Fabio Paratici dovrà infatti come ogni anno rinforzare la rosa della Juventus. Il club bianconero, in estate, potrebbe cercare un nuovo bomber visto che il futuro di Gonzalo Higuain resta un'incognita.

Per questo motivo, la Juventus terrebbe sempre sotto controllo Mauro Icardi. L'argentino attualmente è al Paris Saint - Germain, con il club francese chiamato a fine stagione a decidere se riscattarlo dall'Inter. Qualora il bomber ex Sampdoria dovesse restare a Parigi potrebbero aprirsi interessanti scenari di mercato che potrebbero coinvolgere la Juventus. Il club transalpino avrebbe infatti messo nel mirino Miralem Pjanic, non è dunque da escludere che le due società intavolino uno scambio.

La Juventus cercherebbe un nuovo bomber

La Juventus, a fine stagione, si troverà a riflettere sul futuro di molti dei suoi giocatori e uno dei profili che sarà valutato con maggiore attenzione è quello di Gonzalo Higuain. Il Pipita va in scadenza di contatto nel 2021 e potrebbe dunque essere uno dei candidati per lasciare Torino. Inoltre, il rendimento dell'argentino è sempre altalenante e per questo motivo la Juventus potrebbe cercare un bomber con altre caratteristiche.

La Juventus pensa al mercato

In questo momento, il mercato sembra molto lontano visto che ancora non si sa se e quando le società di calcio di tutta Europa riprenderanno i rispettivi campionati.

I dirigenti del pallone, però, non stanno tralasciando nessun aspetto e molti di loro pensano già alla prossima campagna acquisti. Fra questi ci sarebbe Leonardo, direttore sportivo del Psg, che avrebbe messo nel mirino Miralem Pjanic.

Certo convincere la Juventus non sarà facilissimo, ma il dirigente del Paris Saint - Germain potrebbe avere in mano la carta giusta per far breccia nel cuore della Juventus. La società francese potrebbe infatti offrire a Fabio Paratici il cartellino di Mauro Icardi.

Il PSG dovrebbe ovviamente prima riscattarlo dall'Inter dopo di che si valuterà se e come intavolare uno scambio con la Juventus per arrivare a Pjanic. La Juventus non sembra comunque intenzionata a svendere il suo numero 5 anche se ultimamente le prestazioni del bosniaco sono in calo. A confortare i dirigenti in particolare la crescita di Rodrigo Bentancur che ha giocato da titolare davanti alla difesa nell'ultima gara di campionato contro l'Inter.