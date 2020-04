In questi giorni tanti giocatori passano il loro tempo sui social network, anche per consolidare il loro rapporto con i follower. Di recente è toccato anche alla punta dell'Atletico Madrid Alvaro Morata interagire su Instagram in una live insieme al tennista italiano Fabio Fognini.

Tanti gli argomenti affrontati dall'ex attaccante della Juventus, anche riguardo ai suoi trascorsi nel campionato italiano e nella società bianconera. A tal riguardo ha dichiarato: "A Torino mi sono trovato da Dio. Quando uscivo andavo in un bar e tutti mi coccolavano.

Penso che mi sarei trovato benissimo in tutte le città d’Italia".

Ha poi parlato delle sue prime esperienze da calciatore professionista, nello specifico della volta in cui nel 2010 il tecnico portoghese José Mourinho, appena arrivato al Real Madrid, lo volle in prima squadra. Come è noto infatti l'Inter vinse la Champions League nel 2010 giocando la finale allo 'Stadio Bernabeu'. In quell'occasione Morata incontrò Mourinho (ancora allenatore dell'Inter) e scambiarono due parole. Poco tempo dopo, una volta che il portoghese venne ufficializzato alla guida del Real, Mourinho chiamò Morata informandolo che lo voleva in prima squadra ad allenarsi.

Inizialmente lo spagnolo non ci credette, fu la madre a confermargli che era una notizia vera.

'Ogni volta che incontro Chiellini mi 'distrugge' sempre'

Alvaro Morata si è poi soffermato sui difensori più forti che abbia mai affrontato. Ha dichiarato: "Sicuramente Chiellini è uno di quelli, anche se ogni volta che lo incontro mi 'distrugge' sempre". Ha poi aggiunto che con Bonucci si può parlare in campo, mentre Sergio Ramos è uno 'tosto'.

Infine su Van Dick ha dichiarato: "Quando giochi contro l'olandese sembra di andare contro una montagna".

Non è poi mancata una domanda sul mercato. Fabio Fognini, noto tifoso interista, gli ha chiesto se gli piacerebbe vestire la maglia dell'Inter. Morata ha risposto: 'Lascia perdere, io sono felice qui all'Atletico Madrid".

Una risposta, quella della punta spagnola, che può lasciar trasparire in qualche modo il suo legame con la Juventus. Due stagioni in bianconero gli hanno permesso infatti di consolidare un forte legame con la tifoseria juventina, che lo ricorda ancora con affetto.

Le stagioni di Morata alla Juventus

Arrivato nel 2014 alla Juventus per 20 milioni di euro (con clausola di 'recompra' da parte del Real Madrid esercitabile entro la stagione 2016-2017), lo spagnolo ha giocato due stagioni in bianconero. Con 63 presenze e 15 gol in Serie A, in due anni vinse due campionati, due Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana. Il Real Madrid lo ha riacquistato nell'estate 2016 usufruendo della 'recompra' da 30 milioni di euro.