Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori della Juventus che, in questo periodo, si trova all'estero. Infatti, CR7 ha lasciato Torino lo scorso 8 marzo dopo la gara contro l'Inter ed era volato a Madeira per andare a trovare la madre che in quel momento si trovava in ospedale.

In quegli stessi giorni, però, dopo la positività di Daniele Rugani anche CR7 ha dovuto mettersi in isolamento volontario. Quindi Ronaldo è rimasto in patria e, di comune accordo con la società torinese, ha deciso di rientrare solo quando ci sarà un miglioramento della situazione sanitaria.

In questi giorni, CR7 sta passando tantissimo tempo con la sua compagna Georgina e con i suoi figli. Intanto, nel frattempo, la mamma di CR7 è tornata a casa visto che si è ristabilita dal malore che l'aveva colpita ai primi di marzo. Dunque, l'attaccante della Juventus è circondato dall'amore della sua famiglia, ma non tralascia mai il lavoro e in questi giorni sta continuando ad allenarsi duramente.

L'attaccante della Juventus lavora per essere al top

In questi giorni, Cristiano Ronaldo sta continuando ad allenarsi duramente per non perdere il tono muscolare.

Anche stamani, CR7 ha svolto un'intensa sessione di lavoro e al suo fianco c'era la sua compagna Georgina.

Infatti, la bella modella spesso si allena insieme all'asso portoghese visto che anche lei tiene moltissimo alla propria forma fisica.

CR7, poche ore fa, ha deciso di condividere su Instagram il video che lo ritrae proprio mentre corre insieme alla sua Georgina, facendo degli scatti alternati su una leggera salita.

I due sono sempre più uniti e stanno sfruttando questo periodo per passare molto tempo insieme.

Nei prossimi giorni, però, l’attaccante della Juventus e la sua famiglia potrebbero tornare a Torino. Infatti, Ronaldo dovrà poi stare altri 14 giorni in isolamento, come prevede il decreto del governo italiano per le persone che rientrano dall'estero. Perciò, CR7 potrebbe rientrare in Italia dopo Pasqua in modo che così potrebbe essere regolarmente a disposizione per un'eventuale ripresa degli allenamenti nei primi giorni di maggio.

Ronaldo resterà alla Juventus

Cristiano Ronaldo, in attesa di capire con precisione quando dovrà rientrare in Italia, è concentrato per il finale di stagione.

In base a quanto detto più volte Ronaldo sta bene a Torino e il club bianconero non è intenzionato a privarsi di lui. Il futuro di CR7 sarà quindi alla Juventus, nonostante nei giorni scorsi siano circolate alcune voci che volevano il portoghese lontano da Torino. Ricordiamo che Cristiano Ronaldo è legato ai bianconeri fino al 2022 e vuole rispettare il suo contratto, nella speranza di vincere ancora molto.