Per la Juventus, nei giorni scorsi, sono arrivate due ottime notizie: Daniele Rugani e Blaise Matuidi sono risultati negativi anche al secondo tampone relativamente al test sul coronavirus e sono stati dunque dichiarati guariti. Adesso il club piemontese aspetta buone notizie sul fronte Dybala, l'argentino sta meglio ed attende il secondo tampone che si spera sia negativo in modo da poter conclamare anche la sua guarigione. Nelle prossime ore, inoltre, la Juventus potrà riabbracciare Miralem Pjanic, il bosniaco sarà il primo dei giocatori all'estero che farà il suo ritorno a Torino.

Pjanic torna in Italia

Miralem Pjanic, nelle prossima ore, sarà nuovamente a Torino ed è dunque il primo degli stranieri in rosa a tornare in Italia. La procedura è quella standard che riguarda chiunque arrivi dall'estero in questo periodo di emergenza sanitaria: Pjanic dovrà informare il dipartimento di prevenzione della Asl di Torino e, successivamente, dovrà mettersi in isolamento volontario per circa 14 giorni. Ma in realtà il periodo di quarantena di Pjanic potrebbe essere anche più breve, visto che l’Unità di Crisi della regione Piemonte ha fatto sapere che chiunque rientra dall'estero potrebbe effettuare un doppio tampone per capire se ha contratto il coronavirus.

Per questo motivo gli altri calciatori bianconeri che sono sulla via del ritorno avrebbero deciso di atterrare a Torino entro domenica 26 aprile. Douglas Costa, Alex Sandro e Danilo, che attualmente sono in Brasile, potrebbero imbarcarsi sul volo che li riporterà in Italia proprio domenica prossima. Anche i vari Khedira, Cristiano Ronaldo, Szczesny e Rabiot dovrebbero fare il loro ritorno a Torino entro la fine della prossima settimana.

Dybala sta meglio

I nove giocatori della Juventus che sono all'estero stanno organizzando il loro rientro in Italia, mentre il resto del gruppo è già a Torino in attesa di conoscere la data ufficiale per la ripresa degli allenamenti. Fra i calciatori che sono in Piemonte c'è Paulo Dybala, uno dei tre bianconeri che è risultato positivo al coronavirus. "Sto bene, molto meglio anche perché da quando sono stato contagiato con la mia ragazza è passato molto tempo", ha dichiarato il numero 10 della Juventus a Tyc Sports.

Inoltre, Dybala ha spiegato che passa le sue giornate in casa visto che in Italia non si può uscire: "Ci alleniamo sempre". Dunque, adesso Dybala aspetta solo l'ultimo step ovvero ottenere la negatività al secondo tampone.