Un nuovo problema è pronto a travolgere non solo la Serie A ma tutto il calcio italiano. Ai dubbi sulla ripresa degli allenamenti e del campionato, si aggiunge il caso relativo ai rinnovi contrattuali. Nella massima serie italiana sono oltre 50 i calciatori con contratto in scadenza il 30 giugno 2020. La federazione italiana starebbe valutando la possibilità di rinnovo automatico nel caso in cui le partite dovessero riprendere e la stagione dovesse concludersi ad agosto, anche se nessuna soluzione al momento può essere esclusa.

Chiellini, Ibra e Mertens in scadenza

In casa Juventus tiene banco il rinnovo di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero non fa drammi e aspetta la chiamata della società pronta a prolungare il contratto fino al 2022. Per il difensore della nazionale si prospetta un futuro da dirigente nel club torinese. Stesso destino è ipotizzabile per il calciatore con il maggior numero di presenze in Serie A, Gigi Buffon. Il portiere della Juventus dopo 516 partite con la maglia bianconera, alla veneranda età di 42 anni, è pronto a rinnovare per un altro anno.

Sono invece tanti i dubbi sul rinnovo di Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus.

Il Milan rischia seriamente di perdere Zlatan Ibrahimovic. Nonostante l'apertura dell'attaccante, per convincere la punta svedese a restare un altro anno, c'è bisogno di rinforzare la squadra. Più difficili in casa rossonera i rinnovi di Bonaventura e Biglia. Entrambi i giocatori sono pronti a rimettersi in gioco con altre casacche.

Dries 'Ciro' Mertens avrebbe un'intesa di massima con Aurelio De Laurentiis, ma i corteggiatori del folletto belga sono tanti. I dirigenti del Napoli devono essere veloci a chiudere la pratica di rinnovo, infatti oltre a Roma e Inter, il fantasista partenopeo è molto richiesto all'estero, in particolar modo dal Chelsea. La situazione è ben diversa per Callejon. Sono quasi zero le possibilità che lo spagnolo possa prolungare il contratto.

Roma senza scadenze, grane per Inter e Lazio

La Roma non ha nessun giocatore in scadenza, mentre la situazione è diversa per i cugini biancocelesti. La Lazio ha ben 4 calciatori in scadenza e tra questi spiccano i nomi di Lulic e Parolo. Il capitano che sta recuperando da un lungo stop è pronto a prolungare la sua permanenza all'Olimpico per un altro anno. Anche Parolo dovrebbe rinnovare, il centrocampista però vorrebbe giocare più minuti. Lotito favorevole a chiudere la Serie A con una finale Scudetto, deve fare i conti anche con le scadenze di Cataldi e Kishna.

Per l'Inter nessun top player in scadenza.

Marotta è pronto a rinnovare Borja Valero, mentre sono più difficili i prolungamenti di Padelli e Berni, rispettivamente secondo e terzo portiere.

Serie A, anche Palomino, Pandev e Palacio in scadenza

La Spal con ben 8 calciatori è la squadra di Serie A con il maggior numero di contratti in scadenza. Il club di Ferrara è alle prese con i rinnovi di Cerri, Cionek, Demba Thia, Felipe, Floccari, Sala, Valdifiori e Zukanovic. In casa Atalanta tiene banco il rinnovo del difensore Palomino, mentre il Bologna rischia di perdere il tandem d'attacco formato da Palacio e Destro. Pandev potrebbe lasciare Genova dopo 5 anni, 123 presenze e 23 reti.

I rossoblu devono affrontare anche le scadenze di Behrami e Marchetti. Il rinnovo di Ansaldi con il Torino sembra essere solo una formalità, così come quello di De Silvestri, altro granata in scadenza. È invece vicina alla fine l'avventura di Pazzini al Verona. Il bomber dopo 50 gol e 2 promozioni dalla B alla A conquistate con la maglia dei gialloblù, potrebbe accettare l'offerta del Monza di Berlusconi. Il Verona è al lavoro per il rinnovo del centrocampista Miguel Veloso, autore di un'ottima stagione.