Anche se la Serie A è attualmente ferma, in attesa di capire se potrà completare o meno la stagione in corso, lo sguardo delle squadre è già rivolto pure alla prossima stagione e alle mosse di Calciomercato da fare in estate. Non fa eccezione la Juventus, che del resto punta sempre in alto e vuole primeggiare non solo in Italia, ma anche in Europa. Per questo motivo i bianconeri cercheranno dei giocatori di spessore per rinforzare una rosa di qualità, elementi che possano ben integrarsi con le idee tattiche di mister Sarri.

Il sogno rimane Pogba

Il calciomercato della Juventus ruoterà probabilmente attorno al nome di Paul Pogba. Non è un mistero che il club bianconero voglia riportare a Torino il centrocampista della nazionale francese. Che prima di passare, o meglio ritornare al Manchester United era stato protagonista di grandi stagioni all'ombra della Mole. Gli inglesi non vogliono fare sconti, d'altronde hanno pagato il giocatore più di 100 milioni di euro. La Juventus però potrebbe mettere sul piatto delle importanti contropartite tecniche oltre ovviamente ad una offerta economica.

Tra i giocatori che maggiormente potrebbero interessare allo United ci sono Rabiot ma soprattutto Ramsey, che del resto già conosce bene la Premier League per averci giocato con la maglia dell'Arsenal.

Arthur nome importante a centrocampo

Gli ultimi rumors di calciomercato hanno riportato anche l'interesse della Juventus per un centrocampista del Barcellona, vale a dire Arthur. Il mediano brasiliano è arrivato in Spagna nel 2018 e anche in Europa ha confermato tutto il suo valore, riuscendo a trovare sempre più spazio con i blaugrana.

Anche per questo giocatore la Juventus sarebbe pronta a inserire come contropartita tecnica Miralem Pjanic, centrocampista che piace al Barcellona. Uno scambio che pare possibile, con la Juve che si garantirebbe un giocatore che è già pronto per grandi palcoscenici ma che ha ancora ampi margini di crescita. Nelle ultime ore è inoltre spuntata una voce che vorrebbe i blaugrana interessati a Bentancur.

Calciomercato Juventus: due nomi per l'attacco

I bianconeri a quanto pare starebbero cercando pedine anche in attacco. Soprattutto un centravanti: Icardi rimarrebbe in pole position, ma piace anche Milik del Napoli. E poi il nome nuovo, quello di Duvan Zapata, bomber dell'Atalanta di Gasperini. Un giocatore che in serie A ha dimostrato di poter segnare tanto.

Come esterno offensivo invece si potrebbe pensare a El Shaarawy. L'attaccante ha intenzione di tornare a giocare in Italia dopo l'esperienza cinese e per questo motivo la Juventus starebbe seguendo con particolare attenzione il giocatore ex Roma e Milan.