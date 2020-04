Anche in questo periodo di emergenza, la Juventus sta lavorando per la prossima sessione di Calciomercato estivo. Il settore sul quale il club bianconero ha intenzione di intervenire è sicuramente quello del reparto mediano, reparto che ha mostrato alcune lacune non indifferenti in questa stagione, a causa di varie ragioni (per esempio per il fatto che i nuovi acquisti come Aaron Ramsey ed Adrien Rabiot non si sono mai veramente ambientati). Da segnalare anche la notevole flessione del rendimento di Miralem Pjanic, giocatore che avrebbe dovuto essere una delle chiavi del gioco di Maurizio Sarri.

Il club bianconero, dunque, sta monitorando alcuni profili di caratura internazionale per puntellare il centrocampo. Uno di questi sarebbe N'Golo Kanté, fortissimo centrocampista francese che milita nelle fila del Chelsea.

Mercato Juventus, nel mirino N'Golo Kanté del Chelsea

Il giocatore di origine transalpina è stato frenato da numerosi infortuni, che inevitabilmente ne hanno condizionato il rendimento in questa stagione. Il tecnico dei Blues Frankie Lampard, inoltre, non lo ha mai considerato veramente un titolare.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Kanté sarebbe disposto a proseguire la sua carriera lontano da Londra. Il centrocampista francese, inoltre, è molto apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri, che lo conosce molto bene per averlo allenato al Chelsea nella scorsa stagione. Sarebbe stato proprio l'ex allenatore del Napoli a richiederlo alla dirigenza bianconera. N'Golo Kanté potrebbe dunque essere il prossimo colpo della Juventus in estate, considerato anche il fatto che arrivare a Paul Pogba non è assolutamente facile per il club bianconero.

Il Manchester United, infatti, non avrebbe alcuna intenzione di fare sconti per la stella francese, che viene valutata circa centocinquanta milioni di euro, anche se il prezzo potrebbe scendere a causa dell'emergenza legata al coronavirus. Su Kanté, comunque, sarebbe molto forte anche l'interesse del Real Madrid e del Paris Saint Germain. Il club bianconero potrebbe però decidere di mettere sul piatto alcune contropartite tecniche gradite al Chelsea, come per esempio Alex Sandro, terzino che il club britannico segue da molto tempo.

Juventus, non si abbandona la pista Emerson Palmieri, ci sarebbe anche il Napoli sul giocatore

Intanto, il club bianconero non ha intenzione di abbandonare la pista che porta ad Emerson Palmieri, sul quale ci sarebbe anche il Napoli. Il giocatore sarebbe un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri, allenatore che l'anno scorso lo ha promosso titolare nella sua vecchia squadra, il Chelsea.