La Bundesliga sarà il primo dei campionati europei top a tornare in campo dopo lo stop necessario causato dall’emergenza Coronavirus. Seppur con limitazioni, stadi vuoti e misure cautelari ferree, la lotta per lo scudetto ripartirà sabato 16 maggio con il Bayern Monaco in testa con 4 punti di vantaggio sul Borussia Dortmund. Il campionato si sta rivelando molto combattuto, con le prime quattro squadre racchiuse in appena 6 punti; gli appassionati di tutto il mondo sono impazienti di tornare a vedere il calcio giocato e in Italia sarà possibile attraverso i canali Sky.

Bundesliga, si parte col derby della Ruhr

La prima partita sarà Borussia Dortmund-Schalke 04, il famoso derby della Ruhr. I primi sono considerati favoriti e dovranno vincere per restare agganciati al Bayern Monaco e al sogno scudetto. I secondi sono al momento sesti in classifica e sono tallonati dal Friburgo e dal Wolfsburg, tutte squadre che inseguono la qualificazione all’Europa League. Il match sarà il primo di una serie di partite che si disputeranno sabato alle 15:30. Le altre saranno Lipsia-Friburgo, Hoffenheim-Hertha Berlino, Düsseldorf-Paderborn, Augusta-Wolfsburg e Francoforte-M’gladbach. Tutte queste partite saranno visibili con diretta gol su Sky Sport Uno mentre il derby della Ruhr andrà in onda per intero su Sky Sport Football.

Rilevante sarà soprattutto la sfida tra Lipsia e Friburgo, con la prima in lotta per il campionato e la seconda appena fuori dalle coppe europee. Altra squadra che sta lottando per la Bundesliga è il Borussia M’gladbach, che si trova a 6 punti dalla vetta e che affronterà un Francoforte non troppo lontano dalla zona retrocessione.

Bundesliga: domenica il Bayern, il Leverkusen nel monday night

Le restanti tre partite saranno Colonia-Magonza, domenica alle 15:30, Union Berlino-Bayern Monaco, alle 18 e lunedì alle 20:30 Werder Brema-Bayer Leverkusen. La capolista se la vedrà con la undicesima in classifica e sarà assoluta favorita, salvo colpi di scena non impossibili data la particolarità della situazione.

Il Bayern andrà in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Colonia-Magonza si potrà vedere su Sky Sport Uno: una partita importantissima per il Magonza, che punta a rimanere in Bundesliga. Al posto del classico anticipo del Venerdì andrà in onda un Monday Night dal profumo inglese. Il Bayer Leverkusen è quinto ma ad appena 8 punti dalla vetta, perciò con una buona prestazione potrebbe rientrare nella lotta scudetto. L’avversario non è irresistibile: c'è il Werder Brema penultimo in classifica, e un’eventuale vittoria del Leverkusen potrebbe aggiungere pepe a una Bundesliga già molto combattuta.