L'asse Milano-Barcellona sembra farsi sempre più caldo in queste ultime settimane. L'Inter sta cercando di resistere agli assalti dei blaugrana per Lautaro Martinez, sottolineando come per acquistare l'attaccante argentino sia necessario pagare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro. Il "Toro", però, non sarebbe l'unico giocatore nerazzurro nel mirino del club spagnolo in vista della prossima sessione di Calciomercato. Il Barça, infatti, sarebbe pronto a chiedere al club meneghino anche il cartellino del difensore centrale slovacco Milan Skriniar, che solo un anno fa ha rinnovato il proprio contratto fino a giugno 2023.

Barcellona su Skriniar

Nel mirino del Barcellona in vista della prossima sessione di calciomercato, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, ci sarebbe dunque anche Milan Skriniar. Non solo Lautaro Martinez, l'intenzione del club blaugrana è quella di fare la spesa in casa Inter. Gli spagnoli sono alla ricerca di un rinforzo di livello nel reparto arretrato, come dimostra anche l'interessamento per Stefan De Vrij di qualche mese fa. Piqué non è più giovanissimo, Umtiti è stato spesso fermo ai box quest'anno per un problema al ginocchio mentre Lenglet non offre le dovute garanzie tecniche.

Non sarà semplice trattare con i nerazzurri per il centrale slovacco, che solo lo scorso anno ha prolungato il proprio contratto fino a giugno 2023.

Una trattativa tutt'altro che semplice visto che il giocatore, per arrivare alla fumata bianca, ha deciso di separarsi dal suo storico agente che, invece, premeva per una cessione. Arrivato dalla Sampdoria nell'estate del 2017 tra mille dubbi, il classe 1995 ha subito conquistato tutti con il proprio carisma e le proprie prestazioni.

Non è un caso se l'anno scorso, quando è stata revocata la fascia di capitano a Mauro Icardi, in molti chiedevano che fosse affidata a lui.

L'offerta blaugrana

Nonostante le rimostranze dell'Inter, il Barcellona proverà di tutto per riuscire ad accaparrarsi le prestazioni di Milan Skriniar, Il forcing dei blaugrana potrebbe diventare asfissiante come sta avvenendo per Lautaro Martinez.

Anche la valutazione del centrale slovacco resta importante, nonostante la crisi che ha colpito anche il mondo del calcio in questi mesi. Il Barça, dal suo canto, avrebbe offerto al club nerazzurro uno scambio, mettendo sul piatto il cartellino del centrale francese Samuel Umtiti. Una proposta che non sembrerebbe interessare ai dirigenti nerazzurri visto che il transalpino è un difensore di piede mancino e con quelle caratteristiche si vuole valorizzare Bastoni, affiancandogli un giocatore che non debba essere considerato titolare indiscusso (Vertonghen o Armando Izzo i principali candidati).