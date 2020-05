L'Inter è al lavoro in vista del Calciomercato estivo. L'amministratore delegato Giuseppe Marotta sarebbe impegnato nel sistemare il settore offensivo, considerate le possibili partenze di Lautaro Martinez (vicino al Barcellona), di Alexis Sanchez (dovrebbe ritornare al Manchester United dopo il prestito) e Sebastiano Esposito (dovrebbe rinnovare e poi essere girato in prestito in una società di Serie A).

Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico Antonio Conte avrebbe chiesto alla dirigenza l'acquisto di almeno tre punte. Due di queste potrebbero arrivare a parametro zero, mentre la terza potrebbe essere un acquisto pesante.

Per quanto riguarda i possibili arrivi a zero, i candidati a trasferirsi a Milano sarebbero Edinson Cavani e Dries Mertens. Entrambi classe 1987, sono destinati a lasciare le loro rispettive società di appartenenza, ovvero Paris Saint-Germain e Napoli. Sulla punta uruguaiana ci sarebbe soprattutto la concorrenza dell'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, alla ricerca di un rinforzo importante per il settore avanzato. Per quanto riguarda Mertens invece, l'Inter sembrerebbe in vantaggio sulla concorrenza grazie anche all'azione diplomatica del connazionale Romelu Lukaku.

Inter, potrebbero arrivare tre rinforzi per il settore avanzato

Oltre a Cavani e Mertens, l'altro giocatore individuato dalla dirigenza dell'Inter per rinforzare il settore avanzato sarebbe la punta del Lipsia Timo Werner.

Quest'ultimo, in una recente intervista, ha dichiarato che vorrebbe lasciare la Bundesliga per un'esperienza professionale in un altro campionato. Si parla di un possibile interesse del Liverpool, mentre in Italia Juventus e soprattutto Inter lo seguono da vicino. Il nazionale tedesco potrebbe lasciare il Lipsia per una somma vicina ai 50 milioni di euro.

Una cifra che potrebbe essere finanziata dalla cessione di Lautaro Martinez al Barcellona.

Inter, la possibile cessione di Lautaro Martinez al Barcellona

In merito alla possibile cessione di Lautaro Martinez, Inter e Barcellona sarebbero a lavoro per definire una sorta di bozza d'intesa. L'Inter vorrebbe almeno 90 milioni più l'inserimento di una contropartita tecnica (Vidal), la società catalana avrebbe risposto con 60 milioni più due giocatori.

Uno di questi è Vidal, l'altro da scegliere fra Emerson e Semedo. Su quest'ultimo, però, si parla anche di un interessamento del Manchester City. Non è escluso che Barcellona e City possano imbastire uno scambio fra Semedo e Joao Cancelo. Quest'ultimo potrebbe poi essere girato all'Inter (insieme a Vidal e ai 60 milioni di euro cash) nell'ambito del trasferimento di Lautaro Martinez al Barcellona.