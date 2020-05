La Juventus in estate potrebbe decidere di rafforzare centrocampo e settore avanzato, continuando quel progetto di ringiovanimento della rosa iniziato lo scorso anno. De Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini e Kulusevski sono la base su cui la dirigenza bianconera è pronta a ricostruire la Juve del futuro. Proprio per questo, secondo Tuttosport, Fabio Paratici starebbe lavorando a quattro cessioni eccellenti, quelle di Miralem Pjanic, di Sami Khedira, di Douglas Costa e di Gonzalo Higuain.

Proprio l'argentino, in questi giorni avrebbe manifestato alcuni dissensi riguardo al rientro in Italia.

L'argentino, oltre alla preoccupazione associata all'emergenza sanitaria in corso, sta vivendo con difficoltà la malattia della mamma. Proprio per questo non è escluso un suo ritorno in Argentina già dalla prossima estate per stare il più possibile vicino alla sua famiglia. Sempre Tuttosport, nell'edizione odierna, ha lanciato un'indiscrezione di mercato su un possibile ritorno dell'argentino al River Plate. La chiave potrebbero essere alcuni giovani dei 'Millionarios' da girare alla Juventus.

Juventus, River su Higuain

Secondo il noto giornale sportivo torinese, Gonzalo Higuain potrebbe clamorosamente ritornare al River Plate.

L'argentino anticiperebbe i tempi rispetto all'attuale scadenza di contratto con la Juventus (a giugno 2021) per tornare a vestire la maglia della società che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Come è noto però la società argentina non è in grado di permettersi un giocatore così costoso, soprattutto per quanto riguarda l'investimento sul suo cartellino. Per aggirare questa problematica potrebbe essere ripetuta una strategia di mercato già adottata in passato dalla società bianconera con il Boca Juniors.

Infatti nel 2015, dopo due stagioni alla Juventus, Carlos Tevez venne ceduto proprio al Boca Juniors in cambio di un giovane (Vadalà, che non ebbe molto successo nella primavera della Juve) e delle opzioni di acquisto per Cristaldo, Bentancur e Pavon. Come è noto l'opzione venne esercitata nel 2017 solo sul centrocampista uruguaiano Bentancur, con la Juventus che lo acquistò per 9,5 milioni di euro più una serie di bonus a favore della società argentina.

Julian Alvarez, 25 presenze e 3 gol con il River Plate

Secondo Tuttosport uno dei giocatori che potrebbero entrare nella trattativa Higuain-River Plate è la giovane punta classe 2000 Julian Alvarez. Rapido e tecnico (alto 170 cm), fino ad adesso l'argentino del River ha collezionato 25 presenze con il River Plate mettendo a segno 3 gol e 4 assist. Come ai tempi di Tevez però oltre ad Alvarez dovrebbero essere inseriti altri giocatori nella trattativa Higuain-River Plate.