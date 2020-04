Protagonista nelle ultime ore delle voci di Calciomercato è il nome di Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano, attualmente di proprietà del PSG, sembra essere finito nuovamente nel mirino della dirigenza dell'Inter, stavolta però con uno sponsor d’eccezione. Mister Conte pare infatti avere un’alta considerazione di Cavani e sarebbe lui in prima persona a spingere per cercare di capire quali margini ci sarebbero per portarlo a Milano.

L’indiscrezione degli ultimi giorni - rilanciata anche oggi dalla Gazzetta dello Sport - verte sul fatto che sarebbe stato proprio Cavani (33 anni), in scadenza di contratto con il PSG, ad essersi proposto ai nerazzurri.

Per ora resta una suggestione, dal momento che la dirigenza milanese sembra orientata a valutare principalmente profili più giovani per rinforzare il reparto offensivo.

Cavani e Icardi, destini incrociati

I discorsi con il PSG potrebbero presto intensificarsi su due fronti. Da una parte, se dovesse partire Lautaro pare che Cavani sarebbe tra i possibili sostituti, dall’altra Icardi in prestito ai parigini attende notizie sul suo futuro.

Ancora non è chiaro se il club francese intenda riscattarlo al termine del prestito, altrettanto poco chiaro è se l’Inter stia veramente valutando la possibilità di metterlo a disposizione di Antonio Conte per la prossima stagione.

Certo è che questo incrocio di trattative potrebbe favorire entrambi i fronti, o complicarli ulteriormente.

I numeri di Cavani

Il rendimento dell’uruguaiano in questa stagione non è stato dei migliori. In campionato solo 7 match lo hanno visto presente nella formazione titolare e in altrettante partite si è dovuto accontentare di entrare a partita in corso. Il bottino in fase realizzativa è fermo a quota 4, poco in rapporto ai momenti migliori.

In Italia si era fatto conoscere per le sue doti esagerate in zona goal; tra Napoli e Palermo ha collezionato 255 presenze e 141 reti. I numeri relativi al nostro campionato dimostrano che in Serie A saprebbe come fare la differenza e ritrovare la giusta condizione.

Ostacolo ingaggio per Cavani e sliding doors con Lukaku

A prescindere dalle preferenze di Antonio Conte e dai piani della dirigenza, Cavani attualmente percepisce 12,5 milioni a stagione, un ostacolo per niente banale.

Nei piani dell’Inter sarebbe una scelta azzardata pagare una cifra così alta per un giocatore, seppure top, in fase ascendente vista anche l’età. Una piccola curiosità che giustifica il ritorno di fiamma rimanda alla sessione estiva di calciomercato, quando l’Inter era alla ricerca del sostituto di Icardi.

Lukaku sembrava ormai destinato a trasferirsi alla Juventus, e l’Inter cercò di convincere proprio l’uruguaiano a trasferirsi a Milano. Alla fine è noto l’epilogo: Romelu scelse l’Inter e Cavani rimane ancora a Parigi per una stagione non poco travagliata tra infortuni e ricerca della forma ideale.