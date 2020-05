A fine maggio il calcio ripartirà anche in Polonia. Lo ha confermato il presidente della Federazione Polacca Zibi Boniek in un'intervista al giornale sportivo torinese 'Tuttosport'. L'ex giocatore di Juventus e Roma si è soffermato sulla necessità di far ripartire il calcio, sport che dà lavoro a molte persone anche in Polonia, dove si tornerà a giocare il 28 maggio senza pubblico sugli spalti.

Inoltre, Boniek ha detto la sua su alcuni talenti del calcio polacco, confermando di essere frequentemente in contatto con i giocatori della nazionale, in particolar modo con il capitano Robert Lewandowski.

'Lewandowski ragazzo fantastico'

Alla punta del Bayern Monaco Boniek ha riservato elogi importanti dichiarando: "Oltre che essere il miglior centravanti al mondo per distacco, Robert Lewandowski è un ragazzo fantastico, molto disponibile e perbene". Il dirigente ha affermato che è difficile possa lasciare il Bayern Monaco in quanto è felice in Germania e nella società bavarese.

Altro argomento di discussione è stato la punta del Napol Arkadius Milik. Accostato più volte in questi giorni alla Juventus, Boniek non ha avuto dubbi nel dichiarare che si tratta di un giocatore in grado di giocare nelle grandi squadre. Il presidente della Federazione calcio polacca ha poi aggiunto: "Milik è un ottimo giocatore, come livello è adatto alla Juventus".

Boniek: parla di Milik

Zibi Boniek, nell'intervista a Tuttosport, ha quindi sostanzialmente consigliato l'acquisto di Arkadius Milik alla Juventus.

Secondo il massimo dirigente della federazione calcio polacca, la punta del Napoli sarebbe l'ideale per i bianconeri in quanto tecnicamente si completerebbe a meraviglia con Cristiano Ronaldo.

Il portoghese infatti ama svariare nel settore offensivo mentre Milik sa essere un ottimo riferimento per le punte in appoggio. Boniek poi non si è voluto sbilanciare sull'eventuale trasferimento di Milik in bianconero dichiarando: "Adesso però Milik è del Napoli, dove c'è anche Zielinski, pure lui bravissimo".

Il mercato della Juventus

La Juventus in estate potrebbe cedere Gonzalo Higuain. E Arkadius Milik potrebbe essere uno dei possibili sostituti dell'argentino. Il giocatore, fra l'altro, sembrerebbe aver rifiutato la proposta di rinnovo di contratto della società campana. Attualmente è in scadenza a giugno 2021 e potrebbe essere acquistato per una somma vantaggiosa durante il Calciomercato estivo.

Non è però l'unico giocatore seguito per il settore avanzato dalla Juventus. Piacciono infatti Mauro Icardi, Gabriel Jesus, Timo Werner e Duvan Zapata. Tra questi il più abbordabile sarebbe il tedesco del Lipsia, che ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro.