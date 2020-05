La Juventus durante il Calciomercato invernale ha effettuato una cessione dolorosa soprattutto per i sostenitori bianconeri. L'ex punta della Juventus Mario Mandzukic a gennaio si è infatti trasferito all'Al-Duhail per circa 6 milioni di euro. Una partenza che ha permesso alla Juventus di risparmiare soprattutto sul monte ingaggi, considerando che il croato guadagnava circa 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2021. Attualmente il croato ha disputato in Qatar cinque presenze con zero gol ma l'esperienza all'Al-Duhail potrebbe concludersi dopo appena metà stagione.

Secondo il giornale turco 'Fotomac', la punta croata potrebbe tornare in Europa dal prossimo calciomercato estivo.

Ci sarebbe infatti il Galatasaray di Fatih Terim interessato all'ex centravanti della Juventus. La società turca è infatti alla ricerca di un sostituto del partente Radamel Falcao. A pesare sul trasferimento potrebbe essere però il lauto ingaggio che percepisce Mario Mandzukic, ovvero 10 milioni di euro fino a giugno 2021. Come conferma il giornale turco però, il croato sarebbe stufo del campionato qatariota e vorrebbe rilanciarsi in uno più competitivo come quello turco.

L'ex Juventus Mandzukic potrebbe finire al Galatasaray

Secondo il giornale sportivo turco 'Fotomac', Mandzukic potrebbe tornare a giocare in Europa. Lo vuole il Galatasaray, alla ricerca di una punta di livello internazionale che possa sostituire il partente Radamel Falcao.

Il croato vorrebbe rilanciarsi in un campionato competitivo, forte anche di una motivazione importante come l'Europeo 2021. Nonostante l'addio alla nazionale ufficializzato dopo il mondiale di Russia 2018, non è escluso che la punta ex Juventus, in caso di chiamata della Croazia, possa dire di nuovo si alla rappresentativa dell'est Europa.

Anche perché, dopo la cocente delusione del mondiale (la Croazia è arrivata in finale sconfitta dalla Francia), il desiderio di molti dei giocatori croati presenti alla rassegna mondiale nel 2018 è quello di riscattarsi nella massima competizione europea per nazioni.

La carriera di Mandzukic alla Juventus

Arrivato nel 2015 alla Juventus dall'Atletico Madrid, la punta Mario Mandzukic è diventato sin da subito il beniamino dei tifosi bianconeri. Impegno, dedizione e attaccamento alla maglia sono stati elementi decisivi che gli hanno permesso di essere uno dei titolari inamovibili con Massimiliano Allegri. Proprio il tecnico toscano gli ha reinventato un nuovo ruolo alla Juventus facendolo giocare come punta esterna in grado di dare un grande contributo anche in fase difensiva. In cinque stagioni di Juventus ha raccolto ben 118 presenze realizzando 31 gol. Nella sua carriera a Torino ha vinto 4 campionati di Serie A, 3 Coppa Italia e 2 Supercoppe Italiane.