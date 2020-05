Il Calciomercato della Juventus e quello della Roma potrebbero tornare a intrecciarsi la prossima estate. Le due società, dopo lo scambio Pellegrini-Spinazzola dello scorso anno, sarebbero pronte a riaccendere l'asse di mercato. I nomi non mancano, Paratici infatti avrebbe messo nel mirino buona parte della mediana giallorosa (Pellegrini, Cristante e Zaniolo), mentre nella Capitale continuano a guardare con attenzione l’evolversi delle situazioni legate a Bernardeschi e Rugani, già cercato in tempi non sospetti.

Calciomercato Juventus: Paratici pensa a Zaniolo, Pellegrini, Mancini e Cristante

Il prossimo calciomercato della Juventus potrebbe portare una vera e propria rivoluzione a centrocampo.

L’addio di Pjanic sembrerebbe ogni giorno più vicino, il Barcellona è in pole ma attenzione anche al PSG, e anche Rabiot non sembra più rientrare nei piani di Sarri, soprattutto dopo le “bizze” degli ultimi giorni.

Tra i tanti nomi al vaglio di Paratici per le eventuali sostituzioni ci sono quelli di Lorenzo Pellegrini e di Zaniolo, pronto a rientrare in campo durante l’estate dopo il brutto infortunio al ginocchio. La mancata cessione della Roma potrebbe favorire la Juventus, Pallotta ogni anno è costretto a cedere un gioiello per questioni di bilancio e anche la prossima potrebbe essere una sessione di mercato di sacrifici.

Lorenzo Pellegrini è stato forse il migliore della stagione giallorosa prima dello stop e stuzzica perché potrebbe ricoprire tante posizioni nel cuore del centrocampo di Sarri.

Zaniolo è il nuovo che avanza, ma la sensazione è che la Roma non voglia privarsi proprio del suo gioiello più giovane e di classe. I nomi nuovi sul taccuino di Paratici sarebbero invece quelli di Cristante e Mancini. Il primo è un centrocampista più difensivo rispetto ai compagni citati in precedenza e potrebbe fare comodo per erigere un muro davanti alla difesa, il secondo è il centrale di scuola Atalanta che a soli 24 anni è già il perno della difesa giallorosa con una trentina di presenze durante questa stagione (con esordio in Nazionale).

Bernardeschi e Rugani sarebbero i 'sacrificabili' di casa Juventus

La Juventus per il prossimo calciomercato sembra quindi avere molte carte da scegliere nella rosa della Roma e avrebbe anche alcune pedine che potrebbero ingolosire Fonseca. La prima è Federico Bernardeschi, il cui futuro a Torino è in bilico dopo una prima parte di stagione non brillante.

Nei giorni scorsi si è vociferato di uno scambio con Zaniolo che sembra però un'ipotesi difficile, ma resta il fatto che la carta Bernardeschi potrebbe davvero essere la migliore da giocarsi in un mercato di scambi come sarà il prossimo.

L’altro giocatore che piace da tempo alla Roma è Daniele Rugani. L’ex Empoli sembra essere molto lontano dalla permanenza visto che la Juve vorrebbe confermare anche Demiral insieme a Chiellini, De Ligt e Bonucci nella sua batteria di centrali. Un sondaggio per Rugani Petrachi lo aveva già fatto in estate ma l’infortunio di Chiellini aveva bloccato tutto perché Sarri rischiava di avere la coperta corta in difesa. Ora però il capitano è tornato e anche Demiral viaggia veloce sulla via del recupero, così Rugani sarà un nome molto chiacchierato sul mercato, da notare come ci siano squadre interessate anche all’estero soprattutto in Premier League.

Il calciomercato della Juventus e quello della Roma la prossima estate potrebbero nuovamente incrociarsi, con tanti nomi in ballo tra centrocampo e difesa.