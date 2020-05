Continuano ad arrivare notizie importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Gonzalo Higuain. Il centravanti argentino potrebbe lasciare il club bianconero nella prossima sessione di calciomercato estiva; su di lui ci sarebbero Valencia, River Plate ed alcune società della Major League Soccer americana, come per esempio i Los Angeles Galaxy, fortemente interessati all'ingaggio dell'ex giocatore del Napoli. Nelle ultime ore, però, è spuntata la pista che porta alla Roma, club che lo aveva già seguito nella scorsa sessione di calciomercato estiva.

L'estero, dunque, potrebbe non essere la scelta prioritaria per il Pipita, che al club capitolino avrebbe tutte le opportunità per tornare ai suoi livelli. Il tecnico giallorosso Fonseca lo stimerebbe moltissimo e lo riterrebbe adatto al suo gioco. Si è inoltre fatta l'ipotesi di uno scambio di attaccanti tra Juventus e Roma nella prossima sessione estiva.

Mercato Juvetus, ipotesi scambio Higuain-Dzeko

Stando a quanto riportato dalla trasmissione Top Calcio 24, la Roma potrebbe decidere di riprovarci per Gonzalo Higuain, offrendo alla Juventus il cartellino di Edin Dzeko. Si tratterebbe di uno scambio alla pari che potrebbe accontentare entrambe le società calcistiche. Non si esclude che l'operazione di mercato vada in porto nella prossima sessione estiva, dal momento che i rapporti tra la Juventus e la Roma al momento sarebbero abbastanza distesi, come dimostrano le ultime trattative condotte.

Sulla carta, il centravanti bosniaco, certamente uno dei migliori nel suo ruolo in Serie A, potrebbe rivelarsi il partner perfetto per Cristiano Ronaldo, dal momento che ha delle caratteristiche molto simili a quelle di Karim Benzema (che al Real Madrid ha formato una coppia perfetta con il campione portoghese).

Juventus, possibile la cessione di Douglas Costa

Per quanto riguarda il fronte delle cessioni, invece, uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Juventus è Douglas Costa. Stando a quanto riporta la stampa britannica, infatti, il talentuoso esterno brasiliano sarebbe finito nel mirino del Manchester United.

La dirigenza dei Red Devils apprezzerebbe non poco le caratteristiche tecniche del giocatore sudamericano ex Bayern Monaco e vorrebbe puntare su di lui nella prossima stagione, soprattutto nel caso in cui non dovesse andare in porto la trattativa per Jadon Sancho del Borussia Dortmund. La Juventus, inoltre, potrebbe decidere di inserire Douglas Costa come contropartita tecnica per arrivare a Paul Pogba, primo obiettivo bianconero per rinforzare il centrocampo.