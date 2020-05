Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, anche in questo periodo di pausa dalle competizioni sportive in Italia, a causa dell'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus in tutto il mondo. Il club bianconero sta lavorando per la prossima sessione di calciomercato estivo e potrebbe effettuare degli importanti cambiamenti nel reparto difensivo. Il direttore sportivo Fabio Paratici sta infatti monitorando alcuni profili, come per esempio quello di Alessio Romagnoli, capitano del Milan, squadra in cui milita da cinque anni. Il difensore centrale rossonero, da tempo nel giro della nostra Nazionale, sarebbe un pallino di Paratici e piacerebbe non poco al tecnico Maurizio Sarri.

Secondo quanto riporta la nota testata Sportmediaset, comunque, su Romagnoli ci sarebbero anche altri top club, tra cui il Barcellona, società che sarebbe fortemente interessata all'acquisto del difensore centrale rossonero.

Mercato Juventus, possibile scambio Romagnoli-Rugani con conguaglio al Milan

La Juventus, però, potrebbe battere la concorrenza del Barcellona, offrendo uno scambio al Milan. Il club bianconero potrebbe infatti offrire a quello rossonero il cartellino di Daniele Rugani e un conguaglio economico per Alessio Romagnoli. Il difensore centrale bianconero, che non è mai del tutto esploso a Torino, potrebbe trovare a Milano le condizioni per tornare ai livelli di Empoli. Rugani, inoltre, sarebbe particolarmente apprezzato dalla dirigenza rossonera.

Alla Juventus, invece, Romagnoli ritroverebbe Leonardo Bonucci, con il quale ha giocato al Milan tre anni fa, oltre a numerosi compagni di Nazionale. Non si esclude che l'operazione di mercato vada in porto nella prossima sessione di calciomercato estivo. Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, Rabiot possibile contropartita per Raul Jimenez

Intanto, la Juventus sta lavorando anche per rinforzare il reparto offensivo per la prossima stagione e ha messo nel mirino Raul Jimenez, forte attaccante messicano che milita nelle fila del Wolverhampton e che ha messo a segno tredici reti in ventotto gare disputate in Premier League prima dello stop per il coronavirus.

Secondo le notizie trapelate dalla Gran Bretagna, la dirigenza bianconera lo avrebbe messo nella lista tra i possibili sostituti di Gonzalo Higuain. Il club bianconero, inoltre, starebbe pensando di girare al club inglese una contropartita tecnica per cercare di abbassare il prezzo di Raul Jimenez e il nome più caldo sarebbe quello di Adrien Rabiot.