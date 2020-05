La Juventus in estate potrebbe attuare molte trattative di mercato. Sono tanti infatti i giocatori che potrebbero partire, con il direttore sportivo Fabio Paratici impegnato su più fronti. Come scrive Tuttosport, 11 giocatori potrebbero lasciare Torino. Fra i nomi principali spiccano quelli di Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Miralem Pjanic, Adrien Rabiot, Gonzalo Higuain e Marko Pjaca. A questi potrebbero aggiungersi giocatori più giovani, utili come contropartite tecniche per alcuni scambi di mercato: Cristian Romero, Luca Pellegrini, Rolando Mandragora e Stephy Mavididi.

Fra le posizioni più incerte troviamo quella di Miralem Pjanic.

Il calciatore bosniaco, dato vicino al Barcellona, potrebbe trasferirsi al Paris Saint-Germain. Il motivo sarebbe il rifiuto da parte del centrocampista brasiliano Arthur Melo di rientrare nello scambio con Pjanic. La Juventus avrebbe rifiutato come contropartite sia Rakitic che Vidal.

Il futuro di Perin

Un altro calciatore che dovrebbe essere piazzato sul mercato è Mattia Perin. Il portiere, di rientro dal prestito dal Genoa, difficilmente sarà riscattato dalla società ligure. L'ingaggio alto ostacolerebbe il ritorno in Liguria; per lui si è parlato anche di un interessamento del Napoli. Restando invece in tema Barcellona, oltre a Pjanic anche De Sciglio è finito nel mirino della società catalana.

Anche qui però il passaggio in Catalogna potrebbe dipendere da quello del bosniaco. Per Rugani rimane evidente l'interesse di Fiorentina e Napoli; il difensore potrebbe rientrare nella trattativa per l'acquisto di Chiesa o di Milik da parte della Juventus.

Rabiot, Higuain e Pjaca, futuro lontano da Torino

Il taglio degli stipendi imposto dalla Juventus secondo i rumors non sarebbe stato apprezzato da Adrien Rabiot. Un comportamento che potrebbe aver aumentato il malcontento della società bianconera nei confronti dell'ex Psg. Probabile quindi una sua cessione, interessa soprattutto in Premier League.

Per Gonzalo Higuain resta probabile un ritorno al River Plate in estate, anche se molto dipenderà dalla volontà del giocatore di ridursi l'ingaggio (ora guadagna 7,5 milioni di euro). Attualmente in prestito all'Anderlecht, Marko Pjaca è pronto a rientrare a Torino. Nel suo futuro potrebbero esserci un prestito o una cessione.

Juventus, possibili le cessioni di Romero, Mandragora, Pellegrini e Mavididi

Infine non sono scontate le permanenze di Christian Romero, Rolando Mandragora e Luca Pellegrini. Soprattutto i primi due potrebbero rientrare in qualche scambio di mercato per arrivare a giocatori importanti (si parla infatti di un loro possibile inserimento nella trattativa Chiesa o in quella per Milik).

Su Pellegrini invece l'idea potrebbe essere quella di osservarlo durante il ritiro estivo in quanto la Juventus ha bisogno di un'alternativa valida ad Alex Sandro. Non è escluso però che se dovesse arrivare un'importante offerta la Juventus decida di considerare una sua cessione. Torna dal prestito anche Mavididi trasferitosi al Digione. Probabile un nuovo prestito per la punta inglese.