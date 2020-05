Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus anche in questo periodo di pausa dalle competizioni calcistiche a causa della diffusione del nuovo coronavirus in tutto il mondo. Le ultime notizie si concentrano su Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco infatti potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione estiva di calciomercato. L'ex Lione e Roma ha abbassato notevolmente il livello delle sue prestazioni nella seconda parte della stagione, tanto che il tecnico bianconero Maurizio Sarri lo ha escluso dall'importantissima partita di campionato contro l'Inter, relegandolo in panchina.

Su Pjanic sarebbe molto forte l'interesse del Paris Saint Germain (il club francese sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le sue prestazioni), ma nelle ultime ore si starebbe muovendo anche il Barcellona. Pjanic sarebbe infatti uno dei principali obiettivi del club blaugrana e, stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il centrocampista bosniaco sarebbe disposto a lasciare Torino per accasarsi in Catalogna dopo quattro anni di successi alla Juventus.

Mercato Juventus, possibile scambio Pjanic-Vidal con il Barcellona

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio Pjanic-Arthur tra la Juventus e il Barcellona. Il centrocampista brasiliano infatti sarebbe molto gradito al club bianconero per le sue caratteristiche tecniche e la sua duttilità. Maurizio Sarri lo reputa la mezzala ideale per il suo gioco, ma il calciatore sudamericano non sarebbe molto convinto di lasciare il Barcellona.

Il club blaugrana dunque potrebbe decidere di proporre alla Juventus Arturo Vidal come contropartita tecnica per Miralem Pjanic. Il centrocampista cileno è da tempo nel mirino dell'Inter di Antonio Conte, tecnico con il quale Vidal è esploso alla Juventus e che vorrebbe tornare ad allenarlo.

Vidal ha messo a segno 48 reti in 171 presenze alla Juventus, vincendo quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.

La Juventus però preferirebbe puntare su un giocatore più giovane come Arthur (Vidal è un classe 1986). Il Barcellona potrebbe anche decidere di mettere sul piatto Ivan Rakitic come contropartita tecnica per arrivare a Miralem Pjanic. Al momento dunque l'unica cosa certa sembra essere l'assenso del centrocampista bosniaco al trasferimento al Barcellona.