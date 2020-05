Non si fermano le indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta approfittando di questo momento di pausa dalle competizioni calcistiche per lavorare in vista della prossima sessione estiva. Il club bianconero ha intenzione di mettere a segno un importante colpo a centrocampo, il reparto che in questa stagione si è mostrato sicuramente discontinuo a livello di prestazioni. Il grande acquisto della Juventus per il reparto mediano potrebbe essere Paul Pogba. Il campione francese avrebbe intenzione di lasciare il Manchester United in questo momento e proprio su di lui arrivano delle notizie molto importanti.

Stando a quanto riporta il noto quotidiano torinese Tuttosport, infatti, il Real Madrid si sarebbe praticamente defilato nella corsa a Paul Pogba. Per il club spagnolo, il prezzo del cartellino del giocatore di origine transalpina sarebbe davvero troppo alto, così come quello del suo ingaggio.

Mercato Juventus, possibile scambio Pogba-Rabiot con conguaglio

Il prezzo di Paul Pogba è comunque alto anche per la Juventus; Ed Woodwoord, vicepresidente esecutivo del Manchester United, infatti, continua a chiedere almeno 100 milioni di euro per il centrocampista francese. La Juventus, però, potrebbe proporre uno scambio con conguaglio a favore dei Red Devils. Il giocatore utilizzato come contropartita per arrivare a Paul Pogba sarebbe il suo connazionale Adrien Rabiot.

Quest'ultimo sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza del Manchester United, che lo segue da tantissimo tempo. Si tratterebbe inoltre di un'importante plusvalenza per la Juventus, considerando il fatto che Rabiot è arrivato a parametro zero dal Paris Saint Germain nella scorsa sessione di calciomercato estiva.

Juventus, piacerebbe Milik per l'attacco

Intanto, la Juventus sta cercando anche un attaccante per rinforzare il reparto offensivo. Il primo obiettivo è sempre Mauro Icardi, pallino del direttore sportivo Fabio Paratici, ma la trattativa per arrivare al bomber argentino non è affatto facile. Per questo, la Juventus potrebbe decidere di puntare su Arkadiusz Milik del Napoli, giocatore che piacerebbe non poco a Maurizio Sarri.

Per il centravanti polacco, però, il numero uno del club partenopeo Aurelio De Laurentiis, chiede almeno 40 milioni di euro, cifra che sarebbe ritenuta troppo alta dalla Juventus. La società bianconera potrebbe dunque mettere sul piatto una contropartita tecnica e nelle ultime ore è spuntato il nome di Cristian Romero, difensore acquistato dal Genoa.