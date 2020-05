Mentre il calcio giocato è fermo in attesa di conoscere il proprio destino, il Calciomercato non dorme mai. La Juventus è costantemente vigile, sia in entrata che in uscita. Chiaramente, la società bianconera mira a dare continuità ad un progetto che, ormai praticamente da un decennio, la vede assoluta protagonista in Italia. Oltre alle notizie circolate nei giorni scorsi in merito al possibile interesse per Arthur del Barcellona, sarebbe sempre in corso il pressing per Federico Chiesa. Il figlio d’arte è ormai da tempo oggetto delle chiacchiere di mercato, sempre accostato a top club di Serie A e non solo.

Secondo le ultime indiscrezioni l’Inter sarebbe in netto vantaggio rispetto ai bianconeri. Occhio anche alle valutazioni sul mercato in uscita: Bernardeschi sembra sul piede di partenza.

Juventus-Milan: Bernardeschi per Romagnoli o Theo Hernandez

Dopo tre stagioni con la maglia bianconera, Federico Bernardeschi potrebbe essere pedina di scambio. Dopo l’arrivo di de Ligt la scorsa estate, la Juventus vorrebbe rafforzare ancora il reparto difensivo e pare abbia trovato in Romagnoli il profilo giusto come vice/nuovo Chiellini.

Non manca poi l’interesse per il terzino Theo Hernandez, protagonista assoluto della stagione rossonera che darebbe sicuramente vivacità sulla corsia sinistra grazie anche alle ottime doti offensive.

Federico Chiesa, l’Inter supera la Juventus

Federico Chiesa sarebbe ormai da mesi al centro di un tira e molla fra Juventus ed Inter. Commisso fino a poco tempo fa sparava altissimo in merito alla valutazione del giocatore, ma di recente qualcosa sarebbe cambiato.

Non si parla più di 100 milioni per convincere la Fiorentina ed il suo presidente, ma decisamente di cifre più abbordabili. Inoltre il presidente Commisso sembrerebbe essersi rassegnato all’idea di veder partire il suo diamante grezzo. La novità delle ultime ore è che la Fiorentina preferirebbe un conguaglio economico, piuttosto che contropartite tecniche così come propone la Juventus. Per questa ragione pare che l’Inter sarebbe la più accreditata per soddisfare la società viola in termini economici.

Tra le indiscrezioni in tal senso, una arriva da Tuttosport che prospetterebbe l'affare 'perfetto'. L'Inter, secondo questa tesi, offrirebbe 30-40 milioni cash più il cartellino di Nainggolan. La Fiorentina del resto voleva il belga già l'anno scorso e in tal senso potrebbe esserci un 'ritorno di fiamma'. "Il tutto - prosegue il noto quotidiano sportivo - ricordando come alla Fiorentina sia ora in prestito secco Dalbert, giocatore che a fine annata sportiva avrà un valore di circa 12 milioni. L’Inter potrebbe inserire anche lui nell’affare, ma Commisso non vorrebbe più di una contropartita, visto che punta a incassare una somma importante“.