La sessione estiva di mercato sarà caratterizzata probabilmente da molti prestiti e possibili acquisti a parametro zero. La crisi economica potrebbe portare le dirigenze a guardare con grande attenzione a calciatori che non militano in Serie A. Proprio in Premier League gioca uno dei giovani calciatori italiani più cercati dalle squadre di Serie A: Moise Kean. Il calciatore si è trasferito dalla Juventus all'Everton la scorsa estate per circa 27,5 milioni di euro. Nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina dell'Everton, la punta classe 2000 non è riuscita a trovare molto spazio, quindi potrebbe cambiare squadra durante il prossimo Calciomercato estivo.

Secondo tuttomercatoweb.com, Moise Kean potrebbe tornare in Serie A. Con il probabile addio in estate del croato Kalinic, la Roma sarebbe alla ricerca di un calciatore in grado di far rifiatare Dzeko. Inoltre, Kean potrebbe essere schierato anche come esterno offensivo nel 4-2-3-1 tipico del gioco del tecnico Paulo Fonseca.

Kean potrebbe finire alla Roma

Secondo tuttomercatoweb.com, Moise Kean potrebbe essere un possibile rinforzo per la Roma durante il calciomercato estivo. A facilitare il ritorno della punta in Italia la possibilità di avere più spazio in una società ambiziosa come quella giallorossa. Ulteriore incentivo all'approdo alla Roma di Kean sarebbe la presenza in rosa di Nicolò Zaniolo, amico e compagno nella nazionale under 21 dell'ex punta della Juventus.

La trattativa per Kean potrebbe definirsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto di circa 23-25 milioni di euro. Il Corriere dello Sport ha avanzato anche la possibilità di uno scambio fra Everton e Roma che porterebbe a Liverpool il turco Under e nella capitale Kean.

Il possibile asse di mercato Roma-Juventus

In questi giorni si è parlato anche di altre possibili trattative tra Roma e Juventus. La società bianconera sarebbe interessata a Zaniolo, Pellegrini e Riccardi (giovane della Primavera della Roma). La società bianconera sarebbe propensa ad inserire nella trattativa Bernardeschi.

Tale indiscrezione si sarebbe poi smorzata in quanto starebbe proseguendo la trattativa per l'acquisto della Roma da parte dell'imprenditore Friedkin. Stando a quanto riportato dai media locali, il nuovo proprietario potrebbe fermare qualsiasi trattativa in uscita, soprattutto quelle associate ai giocatore di qualità.