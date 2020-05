In casa Juventus si continua a riflettere sul futuro di Gonzalo Higuain, sul quale già da un po' di giorni stanno circolando diverse voci di mercato. L'attaccante argentino potrebbe lasciare Torino nella prossima sessione di Calciomercato e sulle sue tracce ci sarebbero soprattutto il Valencia e il River Plate.

Sullo sfondo, non si esclude a priori un eventuale approdo negli Stati Uniti, ai Los Angeles Galaxy, squadra allenata da Guillermo Barros Schelotto che accoglierebbe a braccia aperte il connazionale Higuain. Ad ogni modo, al momento la destinazione più probabile per il Pipita pare sia il River Plate, con la Juventus che vorrebbe proporre uno scambio con il difensore Gonzalo Montiel.

Mercato Juventus, possibile scambio Higuain-Montiel con il River Plate

Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dalla Spagna, la Juventus, per dare il via libera al trasferimento di Gonzalo Higuain al River Plate, avrebbe chiesto in cambio il terzino destro Gonzalo Montiel, considerato dagli addetti ai lavori come uno dei nuovi talenti del calcio argentino.

Il 23enne sudamericano sarebbe apprezzato non solo dalla dirigenza bianconera ma anche dall'allenatore Maurizio Sarri per le sue doti tecniche.

La concorrenza per Montiel, però, pare sia piuttosto nutrita, infatti interesserebbe anche a Torino, Roma, Siviglia, Valencia e Real Betis. Il nazionale argentino ha una valutazione di circa 11 milioni di euro e, siccome è molto richiesto sul mercato, sembra piuttosto complicato per la Juventus riuscire a battere gli altri club con lo scambio con Higuain, a meno che non aggiunga anche un conguaglio economico a favore del River Plate.

Juventus, per la regia il primo obiettivo sarebbe Jorginho

La Juventus sta lavorando anche per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il primo obiettivo sarebbe Jorginho del Chelsea. Il centrocampista italo-brasiliano è infatti un pallino di Maurizio Sarri che lo ha valorizzato al meglio al Napoli e a Londra, e per questo motivo avrebbe fatto espressamente il suo nome alla dirigenza bianconera.

Il giocatore ex Napoli ha una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro. In questo caso, Juventus e Chelsea potrebbero accordarsi per uno scambio con Miralem Pjanic, che ormai sembra non rientrare più nei progetti della società torinese. Il centrocampista bosniaco piace anche al Barcellona e al Paris Saint-Germain.