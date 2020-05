Nella giornata di ieri, venerdì 1º maggio, Andrea Agnelli, nel corso dell'assemblea di Lega, ha ribadito con forza che la Juventus vuole portare a termine la stagione 2019/2020. Anche molti altri club di Serie A hanno la stessa intenzione della società bianconera e la volontà di tutti sembra quella di voler portare a termine il campionato. Proprio per questo motivo, secondo Sky Sport, la Lega starebbe vagliando diverse ipotesi per far ripartire le competizioni. Al momento sono due le opzioni che si stanno valutando: la prima prevederebbe la partenza della Serie A al 13 giugno, mentre la seconda sarebbe quella di far ripartire il campionato il 20 giugno.

Mentre la fine delle competizioni sarebbe prevista per il 1º di agosto. In caso di ripartenza, la Juventus scenderebbe in campo a Bologna per giocare la gara valida per la 27ª giornata di Serie A.

La Juventus vuole ripartire

La volontà della Juventus è quella di tornare in campo per finire le competizioni della stagione 2019/2020. Per quanto riguarda la Champions League ci sarebbero maggiori certezze. Infatti, è possibile che la competizione europea si disputi ad agosto. Per quanto riguarda la Serie A, invece, c'è maggiore incertezza e si attende l'incontro tra la FIGC e il comitato tecnico scientifico per trovare un'intesa sul protocollo medico.

Dunque, dopo questo summit si capirà qualcosa in più sulla ripartenza del calcio. Se verrà trovato un accordo, probabilmente verrà fissata una data anche per la ripresa degli allenamenti. A quel punto la Juventus potrà iniziare a lavorare sulla ripresa delle sedute. Inoltre, nell'assemblea di Lega si sono fatte due ipotesi per la ripartenza delle Serie A. I bianconeri potrebbero tornare in campo il 13 giugno o il 20 giugno e ripartirebbero, in entrambi i casi, dal match contro il Bologna.

Se si optasse per una ripartenza al 13 giugno ci sarebbe spazio anche per la Coppa Italia. La finale di Tim Cup si disputerebbe il 22 luglio. Se invece, la Serie A dovesse ripartire il 20 giugno, la Coppa Italia non si giocherà. Infatti, il termine per concludere il campionato sarebbe sempre il 1º agosto proprio perché nel mese di agosto si dovrebbero disputare le competizioni europee.

I giocatori della Juventus continuano ad allenarsi

In queste settimane, i giocatori della Juventus hanno continuato ad allenarsi per mantenere la condizione fisica. I bianconeri, ovviamente, stanno lavorando presso le loro abitazioni e sono in attesa di sapere quando potranno tornare ad allenarsi alla Continassa. Fra i più attivi c’è ovviamente Cristiano Ronaldo. CR7 lavora a Madeira e aspetta di poter tornare a Torino per lavorare al JTC. Una delle date ipotetiche per la ripresa delle sedute di gruppo è quella del 18 maggio, ma al momento non c'è una conferma ufficiale. Anche in questo caso si aspetta l'incontro tra la federazione gioco calcio e il comitato tecnico scientifico.

Se le parti si metteranno d'accordo sul protocollo medico che i club dovranno seguire è possibile che il calcio possa ripartire.