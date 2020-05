In questi giorni, è uscita l'autobiografia di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus nel suo libro ha raccontato diversi aneddoti sulla sua carriera. In questi giorni, Chiellini sta intervenendo a diversi eventi proprio per presentare la sua autobiografia. Nella serata di ieri venerdì 15 maggio, il numero 3 juventino si è collegato in diretta su Instagram con Bobo Vieri. Nel corso di questa chiacchierata, il capitano della Juventus ha parlato di diversi argomenti e in particolare si è soffermato su Cristiano Ronaldo. Chiellini ha spiegato che CR7 non è un giocatore come gli altri.

Chiellini elogia CR7

Da circa due settimane, Cristiano Ronaldo è tornato a Torino per allenarsi in vista di un'ipotetica ripresa delle competizioni. Presto CR7 rivedrà i suoi compagni di squadra, visto che è atteso alla Continassa nella giornata di martedì 19 maggio. Al JTC, Ronaldo ritroverà Chiellini che in queste settimane ha già ripreso ad allenarsi nel centro sportivo bianconero. Il capitano della Juventus, in diretta Instagram con Bobo Vieri, ha elogiato proprio CR7: "Si esalta nelle grandi sfide, rispetto a noi ha qualcosa di diverso". Inoltre, Chiellini ha spiegato che CR7 gioca in modo diverso rispetto a qualche anno fa ed è diventato un cecchino. Il capitano bianconero ha anche sottolineato che adesso Ronaldo sta bene, ma a inizio stagione ha avuto un problema al ginocchio che lo ha un po' condizionato.

Inoltre, Chiellini ha evidenziato che CR7 cambia quando si avvicinano le partite di Champions League: "È come se alzasse i giri del motore già un giorno prima".

Chiellini e la Champions

Il grande sogno della Juventus è quello di vincere la Champions League. Negli ultimi anni il club bianconero ha dimostrato di poter competere ad alti livelli nella competizione europea, anche se nella stagione 2018/2019 le cose non sono andate come ci si aspettava.

Infatti, la Juventus venne eliminata in modo inaspettato dall'Ajax. Nel corso della chiacchierata con Vieri, Chiellini è tornato proprio sulla sfida dello scorso anno contro i lancieri: "L'eliminazione contro l'Ajax rimane un rammarico". Infatti, il capitano della Juventus ha spiegato che nonostante l'Ajax avesse in rosa giocatori come De Ligt, De Jong e Tadic, la squadra bianconero avrebbe dovuto fare di più: "Penso sia stata più per colpa nostra".

Chiellini ha anche aggiunto che una squadra come la Juventus se vuole vincere deve battere l'Ajax. Infine, il numero 3 juventino ha parlato dell'infortunio al ginocchio dello scorso agosto: "Questi mesi mi hanno aiutato a recuperare", ha dichiarato Chiellini che poi ha aggiunto che adesso il suo ginocchio è al 90%. Perciò, il difensore bianconero sta meglio e se la stagione dovesse riprendere sicuramente sarà in una condizione migliore rispetto a qualche mese fa.