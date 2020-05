Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime news si concentrano su Matthijs de Ligt, difensore olandese classe 1999, grande colpo del club bianconero nella scorsa sessione di calciomercato estiva. L'ex giocatore dell'Ajax ha fatto fatica ad ambientarsi a Torino, soprattutto nei primi mesi, ma recentemente, prima della pausa forzata, era sicuramente tornato ai suoi livelli.

In queste ore stanno circolando delle voci sulla sua possibile partenza dalla Juventus nella prossima sessione di calciomercato estiva. Secondo quanto riporta il noto quotidiano britannico The Sun, infatti, il difensore di nazionalità olandese potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione in corso.

Su di lui sarebbe fortissimo l'interesse del Barcellona, club che peraltro lo segue da tempo. La società blaugrana ha più volte provato a strapparlo all'Ajax (club nel quale de Ligt è cresciuto), ma senza successo. Stando al tabloid britannico, la Juventus starebbe pensando alla situazione del giovane centrale difensivo, per il quale i vertici bianconeri hanno pagato ben 85 milioni di euro.

Mercato Juventus, secondo il Sun de Ligt potrebbe andare al Barcellona

Come riporta il Sun, il Barcellona sarebbe tornato alla carica per de Ligt e potrebbe mettere sul piatto una cifra molto alta per convincere la Juventus a cedere il difensore ex Ajax. Non è esclusa la possibilità che il club catalano offra a quello bianconero una contropartita tecnica, come per esempio Arthur, centrocampista brasiliano che sarebbe molto gradito al tecnico bianconero Maurizio Sarri.

Pare comunque abbastanza difficile che la Juventus decida di privarsi di un giocatore giovane e di altissimo livello come de Ligt, considerato dagli addetti ai lavori uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. Nel calciomercato, comunque, non si possono escludere sorprese e potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane.

Juventus, Paratici non molla Sandro Tonali del Brescia

Intanto, la Juventus continua a seguire con grande attenzione Sandro Tonali, talentuoso centrocampista classe 2000 che milita nelle fila del Brescia. Il presidente del club lombardo Cellino chiede ben 50 milioni di euro per il suo gioiello; la Juventus avrebbe offerto 35 milioni di euro più cinque di bonus.

Tonali potrebbe arrivare a Torino con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto nell'estate del 2022. Il club bianconero deve però fare attenzione alla concorrenza dell'Inter di Beppe Marotta, che ha da tempo nel mirino il giovane centrocampista.