La Juventus è al lavoro per allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Il direttore sportivo Fabio Paratici sta infatti sfruttando la sospensione forzata del campionato per programmare il mercato da condurre in estate. In particolar modo potrebbero esserci molte cessioni, soprattutto dei giocatori che hanno compiuto già 30 anni. Sami Khedira, Miralem Pjanic, Douglas Costa e Gonzalo Higuain sono i principali indiziati a lasciare Torino, a cui potrebbero aggiungersi i più 'giovani' De Sciglio, Rugani, Rabiot e Bernardeschi.

Negli ultimi giorni la Juventus sembra aver intensificato i rapporto con il Barcellona in merito a possibili scambi da imbastire durante il Calciomercato estivo.

Il giocatore che più interessa alla società catalana è Pjanic, con la Juventus che avrebbe chiesto in cambio il brasiliano Arthur. Qualora il regista bosniaco dovesse lasciare Torino, la Juventus potrebbe decidere di acquistare un sostituto. In alcune partite Maurizio Sarri ha adattato Bentancur davanti alla difesa con ottimi risultati ma il tecnico toscano vorrebbe valorizzare l'uruguaiano soprattutto da mezzala. Proprio per questo non è escluso che la Juventus possa fare un tentativo per Jorginho.

Juventus, Pjanic al Barca potrebbe portare all'acquisto di Jorginho

Secondo calciomercato.com, la Juventus avrebbe individuato nel regista italo-brasiliano Jorginho il possibile sostituto di Pjanic, qualora quest'ultimo dovesse trasferirsi al Barcellona.

L'ex Napoli ed Hellas Verona è uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri, che nella scorsa stagione lo ha voluto anche al Chelsea. Attualmente Jorginho ha una valutazione di circa 40 milioni di euro, che potrebbe crescere qualora si definisse un prestito di più anni con obbligo di riscatto. Fra Juventus e Chelsea potrebbero entrare in ballo altri giocatori, su tutti Alex Sandro ed Emerson Palmieri.

Il brasiliano bianconero piace da sempre alla società inglese. Per quanto riguarda invece il nazionale italiano, è stato valorizzato al Chelsea proprio da Maurizio Sarri.

Il mercato della Juventus

Il mercato della Juventus potrebbe quindi riguardare soprattutto mediana e settore avanzato. Oltre a Pjanic, a 'rischiare' la cessione ci sono Sami Khedira e Adrien Rabiot.

Il tedesco, in scadenza di contratto a giugno 2021, piace in Premier League ma non è escluso possa ritornare in Bundesliga o fare una nuova esperienza professionale nella Major League Soccer. Per quanto riguarda l'ex Paris Saint Germain, negli ultimi giorni alcuni media sportivi inglesi hanno parlato di un suo possibile inserimento nella trattativa che porterebbe il centrocampista del Manchester United Paul Pogba alla Juventus.