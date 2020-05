I sostenitori bianconeri non hanno potuto fare a meno di notare in questi giorni un post pubblicato su Instagram da Miralem Pjanic. Il regista bosniaco ha dichiarato: "Il futuro dipende da quello che fai oggi". Una frase interpretata da molti come un segnale velato di un suo possibile addio alla Juventus. Le voci di mercato che riguardano il bosniaco in questi giorni si sono fatte molto insistenti. Gran parte dei media sportivi italiani parlano di un possibile approdo del centrocampista ex Roma al Barcellona, in una trattativa basata però su scambi. Difficile infatti che la società catalana possa decidere di investire più di 50 milioni di euro per il giocatore della Juventus. Il principale investimento in cash della società catalana dovrebbe essere infatti riservato per l'acquisto di Lautaro Martinez dall'Inter.

L'asse di mercato Barcellona-Juventus potrebbe riguardare diversi giocatori, anche se a complicare il passaggio di Pjanic in Catalogna ci sarebbe il rifiuto di Arthur ad accettare il trasferimento a Torino. Il classe 1996 vorrebbe infatti giocarsi le sue possibilità con il Barcellona.

Juventus, Pjanic sibillino su Instagram lancia segnali d'addio

Il post condiviso da Miralem Pjanic potrebbe quindi essere interpretato come un addio del bosniaco durante il Calciomercato estivo. Non mancano infatti gli estimatori per il regista. Il Barcellona in questo momento sembrerebbe in vantaggio su tutti, soprattutto perché l'ex Roma avrebbe espresso la sua preferenza per un trasferimento in Catalogna. Ci sarebbe però anche il Paris Saint-Germain sul giocatore.

La società francese, a differenza di quella catalana, avrebbe argomenti migliori per convincere la Juventus a cedere il bosniaco. Uno su tutti Mauro Icardi. L'argentino dovrebbe essere riscattato dall'Inter e potrebbe successivamente rientrare in una trattativa di mercato con la Juventus.

Psg-Juventus, possibile asse di mercato

Qualora non si dovesse trovare un'intesa fra Barcellona e Juventus per il passaggio di Pjanic in Catalogna, non è escluso che il bosniaco possa finire al Paris Saint-Germain.

Indipendentemente da questo, la società francese potrebbe decidere di imbastire altre trattative con la Juventus. La società bianconera vorrebbe investire su Icardi e potrebbe utilizzare Alex Sandro come parziale contropartita tecnica per convincere la società francese. Il terzino della nazionale brasiliana potrebbe essere infatti una delle cessioni pesanti della Juventus durante il calciomercato estivo.

A dimostrazione di questo ci sarebbe il concreto interesse dei bianconeri per l'esterno difensivo del Chelsea e della nazionale italiana Emerson Palmieri.