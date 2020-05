Si continua a parlare del possibile scambio tra Arthur e Miralem Pjanic, per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il centrocampista bosniaco, dopo una seconda parte di stagione davvero molto negativa, dovrebbe lasciare Torino. Il club bianconero, stando a quanto trapela dalla stampa spagnola, vorrebbe Arthur, giocatore brasiliano che sarebbe molto apprezzato dal tecnico Maurizio Sarri, per la sua duttilità. Per l'arrivo di Miralem Pjanic al Barcellona ci sarebbe già un'intesa di massima, con lo stesso centrocampista bosniaco che avrebbe già accettato il trasferimento. A bloccare la trattativa, però, sarebbe Arthur.

Il giocatore sudamericano, infatti, non avrebbe intenzione di lasciare il Barcellona. La Juventus offre all'ex Gremio il doppio dell'ingaggio rispetto a quello percepito in Spagna (quasi due milioni di euro). Al momento, però, il nazionale brasiliano non accetterebbe nessun trasferimento. La Juventus, dunque, avrebbe chiesto un'altra contropartita al Barcellona, per rinforzare il suo reparto mediano.

Mercato Juventus, la dirigenza bianconera avrebbe chiesto De Jong al Barcellona

Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo Sport, che sta seguendo tutti i movimenti di mercato del Barcellona, la Juventus avrebbe chiesto alla dirigenza del club blaugrana il cartellino di de Jong come contropartita tecnica per Miralem Pjanic, considerate le difficoltà di arrivare a Arthur.

Il regista olandese è uno dei migliori interpreti del suo ruolo in Europa e a Torino ritroverebbe de Ligt, suo ex compagno di squadra all'Ajax di Ten Hag. Il Barcellona, però, riterrebbe incedibile de Jong e sarebbe disposto a mettere sul piatto altre contropartite tecniche per Miralem Pjanic. Nelle ultime ore si è vociferato anche di Todibo, Rafinha e Vidal.

Juventus, Higuain potrebbe terminare la carriera

Intanto, arrivano indiscrezioni anche per quanto riguarda Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino dovrebbe rientrare in Italia nei prossimi giorni, ma il suo futuro potrebbe essere molto lontano dalla Juventus. Su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Valencia, del River Plate (per lui si tratterebbe di un suggestivo ritorno) e dei Los Angeles Galaxy, squadra nella quale verrebbe accolto a braccia aperte dal tecnico, il suo connazionale Guillermo Barros Schelotto.

Per Higuain, inoltre, si è parlato anche dell'Inter Miami, club del quale è presidente David Beckham. Higuain è comunque alle prese con seri problemi familiari, dunque non si esclude per lui una fine della carriera anticipata.