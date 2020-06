L'attuale assenza di Gonzalo Higuain per infortunio ha messo in evidenza alla Juventus la mancanza di alternative nel settore avanzato, in particolar modo nel ruolo di centravanti. Per questo alcuni fra gli addetti ai lavori hanno sottolineato come in questo momento possa pesare l'assenza di un giocatore come Mario Mandzukic, ceduto a gennaio dalla Juve all'Al-Duhail in Qatar.

A esprimersi sulla scelta della Juventus di vendere la punta croata è stato recentemente anche Alex Del Piero, ospite di Sky Sport. L'ex capitano bianconero ha dichiarato: "Mandzukic? L’avrei tenuto tutta la vita. Per quello che ha fatto, per come lo fa.

La Juventus oggi non ha un giocatore così".

Un parere che ha suscitato reazioni contrastanti sui social da parte dei sostenitori bianconeri. Un utente ad esempio ha scritto: "Del Piero sa cosa sia la Juventus. Sarri non solo non lo ha mai capito ma della Juve non gliene frega nulla". Di altro parere un altro tifoso che ha invece postato: "Del Piero spesso crea confusione con le sue parole".

La cessione di Mandzukic all'Al-Duhail

Mario Mandzukic ha avuto un ruolo molto importante nella Juventus, non solo a livello tecnico. L'attaccante croata infatti è stato sempre identificato come un trascinatore dei tifosi bianconeri. Inoltre, con le difficoltà attuali del settore avanzato, probabilmente sarebbe potuto tornare utile al tecnico Maurizio Sarri.

La scelta della società di cederlo a gennaio è nata dall'esigenza di privarsi di un giocatore con un ingaggio pesante da 6 milioni di euro a stagione, peraltro ritenuto non congeniale al gioco del tecnico toscano, il quale generalmente cerca più centravanti che sappiano dialogare e non uomini da area di rigore.

La storia di Mandzukic alla Juventus

Il croato ha giocato quattro stagioni alla Juventus, dal 2015 al dicembre 2019, contando tutte le competizioni ufficiali ha collezionato 162 presenze e segnato 44 gol. Alcuni di questi molto pesanti, come quello in finale di Champions League contro il Real Madrid nel 2017 che permise alla Juventus di pareggiare momentaneamente il match contro la formazione spagnola, prima della debacle del secondo tempo.

In bianconero Mario Mandzukic ha vinto quattro scudetti, tre Coppa Italia e due Supercoppa Italiana. Attualmente gioca all'Al-Duhail, ma per l'attaccante classe '86 si parla di un possibile ritorno in campionati più competitivi per la punta croata.