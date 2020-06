Alex Del Piero non riesce ancora ad abituarsi alla vista di Antonio Conte allenatore dell'Inter. L'ex attaccante è stato ospite a Sky Sport nel post partita di Juventus-Milan di venerdì 12 giugno. Tra gli argomenti affrontati, la prestazione non ottimale di Cristiano Ronaldo contro la squadra di Pioli, e poi l'Inter del suo ex compagno di squadra Conte.

A tal proposito ha rivelato: "È un effetto molto strano vederlo all'Inter che è stata, insieme al Milan, la diretta avversaria per tutta la nostra carriera". Del Piero si è detto convinto che il tecnico pugliese rimarrà juventino nel cuore, anche se proverà a dare il 110% per battere i bianconeri in campionato.

L'ex numero 10 si è poi soffermato sulle caratteristiche di Conte allenatore: "Fa parte della sua indole dare il massimo per la squadra dove lavora". Quindi ha svelato di aver parlato telefonicamente con il tecnico nerazzurro qualche settimana fa, con il quale si è confrontato sulla ripresa del campionato.

'Antonio Conte si giocherà tutte le carte per partire a mille'

Alex Del Piero a Sky Sport ha raccontato della sua chiacchierata telefonica con Conte: "Sta aspettando il via del campionato da persona maniacale qual è lui che ha bisogno del campo per esprimersi in maniera definitiva e completa". Quindi ha sottolineato: "Sicuramente partirà a mille, o comunque si giocherà la carta di partire a mille, sia sotto il profilo fisico sia sotto quello mentale".

D'altronde, l'ex fuoriclasse della Juventus ritiene che in questo finale di stagione il fattore psicologico potrà fare la differenza, e chi saprà gestirlo al meglio sarà il favorito per la vittoria finale. Questa situazione anomala dovuta all'emergenza sanitaria, rappresenta per l'ex calciatore: "Un nuovo inizio".

Del Piero sulla prestazione di Cristiano Ronaldo

Alex Del Piero ha parlato anche della prestazione deludente di Cristiano Ronaldo in Juventus-Milan. Il portoghese ha sbagliato un rigore a inizio partita ma, in generale, non ha inciso sul match. L'ex capitano bianconero ha dichiarato: "Secondo me non è una partita sufficiente.

Ha fatto un errore che ha un suo peso. Non per il futuro della Juventus, fortunatamente".

La sconfitta dell'Inter in Coppa Italia

Alex Del Piero è intervenuto a Sky Sport nel dopo-partita di Juventus-Milan. La seconda semifinale di ritorno di Coppa Italia fra Napoli e Inter si è giocata il 13 giugno ed è terminata sul risultato di 1-1. Grazie alla vittoria maturata all'andata a San Siro (0-1) è stata la squadra di Gattuso ad approdare in finale.

L'atto conclusivo della Coppa Italia si terrà mercoledì 17 giugno alle ore 21 allo Stadio Olimpico di Roma.