Arthur potrebbe essere il prossimo colpo del Calciomercato della Juventus. Secondo il portale spagnolo Sport l'accordo tra il brasiliano e i bianconeri è a un passo. Un'indiscrezione che è stata rilanciata anche dalla Gazzetta dello Sport che parla di possibile chiusura della trattativa nelle prossime 48 ore.

L'operazione prevede lo scambio con Pjanic che ha già detto sì ai blaugrana. Dunque mancherebbe soltanto l'ok del centrocampista sudamericano che però si starebbe convincendo ad accettare la corte di Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus: Arthur dovrebbe guadagnare 5 milioni di euro all'anno

L'operazione Arthur per il calciomercato della Juventus starebbe dunque entrando nel vivo. Da settimane bianconeri e Barcellona stanno parlando dello scambio con Pjanic e sembra che entro la prossima settimana l'affare possa concludersi. Sport titola nella sua edizione online: "Arthur è a un passo dalla Juventus".

Il brasiliano avrebbe cambiato idea sul suo futuro: se fino a pochi giorni fa sembrava irremovibile sulla sua permanenza in Spagna, ora il quadro sarebbe cambiato e sia lui che la fidanzata - catalana di nascita - sarebbero pronti a volare a Torino. Decisiva potrebbe essere l'ultima offerta della Juve che avrebbe messo sul piatto 5 milioni di euro di ingaggio a stagione per cinque anni, con bonus per alzare ulteriormente la cifra.

Se la proposta dovesse essere confermata, Arthur guadagnerebbe più del doppio rispetto a quanto percepisce al Barcellona dove il suo stipendio è di 2,2 milioni più bonus. Il giocatore sarebbe allettato anche dal fatto di poter essere al centro del progetto tattico di Sarri che l'ha sempre indicato come unica pedina di scambio per lasciar partire Pjanic.

Il 23enne brasiliano, quindi, a Torino ritroverebbe quel posto da titolare che in blaugrana non ha più da tempo: ieri ha giocato solo perché de Jong è infortunato. Secondo la Gazzetta dello Sport il sì definitivo potrebbe arrivare già nelle prossime 48 ore: il tempo è un fattore importante perché i due club vorrebbero giungere alla fumata bianca entro il 30 giugno per questioni di bilancio.

Arthur alla Juventus per Pjanic e 10 milioni di euro

Se Arthur dovesse dare l'ok, la trattativa di calciomercato tra Juventus e Barcellona non avrebbe più ostacoli. I restanti pezzi del puzzle sono infatti già andati a posto da tempo. Le due società si sarebbero accordate per uno scambio tra il brasiliano e Miralem Pjanic a cui i bianconeri aggiungerebbero 10 milioni di euro. Accordo tra i club e anche tra i blaugrana e il bosniaco, che ha già trovato la quadra con i catalani proprio all'inizio della trattativa.

Nell'affare non rientrerà Mattia De Sciglio che in un primo momento sembrava poter essere il secondo giocatore juventino a trasferirsi alla corte di Setien. Il laterale però non sarà incluso in questa operazione, nonostante piaccia ai catalani soprattutto per la sua capacità di giocare sia a destra che a sinistra in difesa.

Il discorso sull'ex Milan potrebbe proseguire più avanti; adesso la priorità per il calciomercato della Juventus e per quello del Barcellona è la chiusura dell'operazione Arthur-Pjanic, e le prossime ore potrebbero essere decisive.