Rispettando tutti i protocolli stabiliti, in Spagna dopo tre mesi di pausa è tutto pronto per la ripresa del campionato. La Liga, infatti, si appresta a tornare in campo nei mesi di giugno e luglio con le squadre impegnate tutti i giorni (è previsto un intervallo di tre giorni tra una partita e l'altra per ciascuna squadra) per disputare le ultime 11 giornate rimaste in sospeso a causa della pandemia. Si riprenderà con il turno numero 28 che sarà aperto giovedì 11 giugno alle ore 22 da Siviglia-Betis e si concluderà domenica 14, sempre alle 22, con la sfida tra Real Sociedad e Osasuna. Appena 24 ore dopo Liga di nuovo in campo con le prime due gare della giornata successiva.

Prima di vedere nel dettaglio il programma di questo turno di ripartenza, a tre mesi di distanza dalla sospensione è bene ricordare la classifica del campionato spagnolo, dove tutti gli scenari sono ancora aperti sia nella lotta per il titolo che per i piazzamenti europei e la permanenza in prima divisione.

Classifica Liga

Barcellona al comando con 58 punti seguita a due lunghezze dal Real Madrid scavalcato proprio nel precedente turno dello scorso 7-8 marzo in virtù del successo catalano contro la Real Sociedad (1-0) e l’inattesa sconfitta dei Blancos in casa del Betis (2-1). Al terzo posto il Siviglia con 47 punti, mentre appaiate al quarto Real Sociedad e Getafe, quest'ultima avversaria dell'Inter in Europa League a quota 46 precedono di un punto l’Atletico Madrid.

Quindi Valencia 42, Villarreal e Granada 38, Athletic Bilbao 37, Osasuna 34, Betis e Levante 33, Alaves 32 e Valladolid 29 prima dalla zona calda che vede l’Eibar a quota 27 davanti a Celta Vigo 26, Maiorca 25, Leganes 23 ed Espanyol 20. Prima dei verdetti ci attende dunque un caldissimo finale di stagione.

Programma e orari della 28^ giornata

La 28^ giornata sarà dunque aperta dal derby di Siviglia tra l’omonimo club biancorosso e il Betis in programma giovedì 11 giugno alle ore 22. Venerdì 12 sarà invece il turno di Granada-Getafe (ore 19:30) e Valencia-Levante (22:00). Sabato 13 altre quattro partite: Espanyol-Alaves (14:00), Celta Vigo-Villarreal (17:00), Leganes-Valladolid (19:30) e in chiusura, alle 22, la capolista Barcellona sarà di scena allo Son Moix Stadium ospite del Maiorca.

Domenica 14 giugno le ultime tre gare in calendario della 28^ giornata: Athletic Bilbao-Atletico Madrid alle 14:00, Real Madrid-Eibar alle 19:30 e Real Sociedad-Osasuna alle 22:00. Tutte le partite del campionato spagnolo saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN.

Il turno successivo

La 29^ giornata scatterà già da lunedì 15 giugno con gli anticipi Levante-Siviglia (ore 19:30) e Betis-Granada (ore 22:00), mentre martedì 16 si disputeranno Getafe-Espanyol e Villarreal-Maiorca entrambe alle 19:30 oltre Barcellona-Leganes alle 22:00.

Mercoledì 17 appuntamento con Eibar- Athletic Bilbao e Valladolid-Celta Vigo alle 19:30 e Osasuna-Atletico Madrid alle 22:00. Giovedì 18 giugno, chiusura di giornata con gli ultimi due incontri in programma del 29esimo turno: Alaves-Real Sociedad (ore 19:30) e il big match Real Madrid-Valencia (22:00).