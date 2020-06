Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala; il campione argentino non ha ancora deciso il suo futuro, ma starebbe lavorando per il rinnovo di contratto con il club bianconero (l'attuale accordo scadrà nel 2022). Secondo le ultime notizie trapelate, il fuoriclasse sudamericano chiederebbe ben 15 milioni di euro a stagione, ovvero il doppio di quanto percepito al momento (sette milioni e mezzo di euro). Non è dunque scontato che la Juventus accetti di rinnovare il contratto a Dybala a queste cifre, considerata anche la crisi economica dovuta alla diffusione del coronavirus in tutto il mondo.

Dalla Spagna arrivano importanti notizie per quanto riguarda il futuro di Paulo Dybala; secondo quanto riporta il noto quotidiano iberico Don Balon, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il campione della Juventus. Considerate le difficoltà di arrivare a Lautaro Martinez dell'Inter, il club catalano avrebbe deciso di virare sul giocatore argentino della Juventus.

Mercato Juventus, il Barcellona sarebbe su Paulo Dybala

Il direttore sportivo del club nerazzurro Beppe Marotta non ha intenzione di fare sconti sulla clausola rescissoria di Lautaro Martinez, che è di 111 milioni di euro; come scrive Don Balon, dunque, il Barcellona avrebbe messo nel mirino il connazionale del "Toro", Paulo Dybala. Quest'ultimo non ha ancora trovato l'accordo con la Juventus per il rinnovo del contratto, dunque non si esclude una sua cessione nella prossima sessione di calciomercato (che inizierà l'1 settembre e terminerà il 5 ottobre).

Sempre secondo il quotidiano iberico Don Balon, il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto 70 milioni di euro per cercare di strappare Paulo Dybala alla Juventus. Si tratta quindi di una cifra inferiore di ben 40 milioni di euro rispetto a quanto richiesto dall'Inter per Lautaro. Secondo Don Balon, comunque, potrebbe trattarsi di una strategia di mercato per mettere fretta all'Inter.

Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, per il centrocampo obiettivo Tonali

Intanto, la Juventus continua a lavorare sul mercato per rinforzare il centrocampo. Uno degli obiettivi del direttore sportivo Fabio Paratici è Sandro Tonali, talento del Brescia.

Il presidente del club lombardo Cellino, però, non ha intenzione di fare sconti per lui.

Il prezzo del regista è di 50 milioni di euro; la Juve dovrà peraltro fare attenzione alla concorrenza dell'Inter.