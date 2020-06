In questi giorni gran parte dei media sportivi parlano molto di un possibile asse di mercato fra Juventus e Barcellona. Potrebbe però non essere l'unico: la società bianconera infatti potrebbe intavolare diverse trattative anche con la Roma, con l'idea di inserire delle contropartite tecniche al fine di limitare al massimo l'esborso economico. Come scrive Repubblica, il tecnico della Juventus Maurizio Sarri avrebbe dato il suo benestare all'acquisto di due giovani giocatori della Roma. Parliamo dell'esterno Cengiz Under e del centrocampista offensivo Nicolò Zaniolo. La società di Pallotta, secondo le ultime indiscrezioni, vorrebbe fare cassa e potrebbe essere costretta a vendere alcuni dei suoi prezzi pregiati per cercare di monetizzare il più possibile.

Se quindi il turco Under potrebbe rientrare in uno scambio di mercato con Cristian Romero, diversa invece è la trattativa che potrebbe riguardare Zaniolo. La Roma infatti non vorrebbe cederlo ma visti i problemi finanziari potrebbe avallare una sua partenza in cambio di un'offerta cash.

Juventus, Sarri avrebbe dato l'ok per gli acquisti di Under e Zaniolo

Secondo Repubblica, la Juventus avrebbe individuato in Under e Zaniolo due potenziali acquisti. L'esterno turco arriverebbe inizialmente come alternativa degli esterni titolari (attualmente Dybala e Douglas Costa), mentre Zaniolo sarebbe inserito subito nei titolari. La Roma punterebbe a monetizzare molto dalla cessione del nazionale italiano.

Il prezzo di mercato è di circa 60 milioni di euro, somma sicuramente pesante ma che rappresenterebbe anche un investimento per il futuro. A 21 anni infatti Zaniolo è uno dei migliori giocatori del calcio italiano e rientrerebbe nella politica attuata dalla Juventus, giovani di qualità ed italiani. Da escludere l'inserimento nella trattativa del centrocampista offensivo Federico Bernardeschi per motivi finanziari.

La Roma infatti sta cercando di diminuire il monte ingaggi e il nazionale italiano sarebbe fuori dai parametri finanziari considerando uno stipendio da quattro milioni di euro l'anno.

Juventus, Romero potrebbe essere la contropartita per arrivare ad Under

Come dicevamo, Under potrebbe arrivare in una trattativa di scambio.

Il principale indiziato a trasferirsi a Roma è Cristian Romero. Acquistato per circa 30 milioni di euro l'anno scorso dal Genoa, il difensore argentino è tuttora in prestito nella società ligure e rientrerà a Torino alla fine dell'attuale stagione. Potrebbe essere la carta da utilizzare per arrivare all'esterno offensivo turco, in uno scambio che fra Roma e Juventus che si definirebbe alla pari. Si è parlato anche di un interesse della Roma per Mandragora, destinato a tornare in estate alla Juventus. La società bianconera dovrebbe infatti esercitare il diritto di recompra con l'Udinese per 26 milioni di euro per poi inserirlo in qualche scambio di mercato. In una recente intervista però il direttore sportivo della Roma Petrachi ha smentito un eventuale investimento su Mandragora.