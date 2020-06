Ferran Torres sarà uno dei nomi più caldi nell’estate di Calciomercato della Juventus e non solo. L’esterno d’attacco di appena 20 anni è una dei talenti più brillanti d’Europa e lascerà quasi sicuramente il Valencia nei prossimi mesi. La giovane età non gli ha impedito in questa stagione di essere titolare inamovibile con 32 gare, sei gol e sei assist, tra campionato e Champions League. Nel suo ruolo sono pochi i talenti di questo calibro, per questo tutti,o quasi, i top club d'Europa si starebbero muovendo per riuscire a strapparlo alla concorrenza approfittando del fatto che il 30 giugno entrerà nel suo ultimo anno di contratto.

Calciomercato Juventus: Ferran Torres occasione d’oro

Ferran Torres potrebbe quindi essere una grande occasione per il calciomercato della Juventus. L’attaccante ha già rifiutato due proposte di rinnovo arrivate dal Valencia che, se non trovasse un accordo con il giocatore, sarebbe costretto a cederlo durante l’estate per evitare di perderlo a parametro zero nel 2021. E’molto probabile che questo fattore possa incidere, e non poco, anche sul prezzo del cartellino. Gli iberici fino ad oggi hanno chiesto i 100 milioni della clausola rescissoria per il cartellino, ma nessuno si avvicinerà a quella cifra ben sapendo che per un talento del genere e di quella di età si può sicuramente aspettare un anno e acquistarlo a zero, risparmiando parecchio denaro.

Così è molto probabile che le pretese del Valencia possano scender dando il via ad una vera e propria asta.

La Juventus tiene d’occhio Ferran Torres ormai da tempo, lo reputa l’uomo giusto per rinforzare un attacco che ha bisogno non solo di essere ringiovanito ma di trovare nuove soluzioni. A fargli spazio potrebbe essere Bernardeschi, che parrebbe sempre più vicino all’addio, e persino Douglas Costa, il quale nei prossimi mesi dovrà dimostrare una buona tenuta fisica.

Le big d’Europa vogliono Ferran Torres

Gli uomini del calciomercato della Juventus non avranno comunque vita facile per portare a Torino Ferran Torres. Tutta l’Europa guarda il gioiellino del Valencia a partire da chi gli sta più vicino come il Real Madrid e il Barcellona. Secondo quanto riportato da goal.com oggi i primi a farsi avanti sarebbero però stati i club della Premier League con già due offerte arrivate sul tavolo degli spagnoli.

Una proposta, sempre secondo goal.com, sarebbe arrivata dall’Italia, anche in questo caso il nome della squadra, proprio come per le inglesi, non è stato reso noto ma la battaglia sarebbe tra Juve e Napoli. Oltre manica è noto come il Liverpool voglia riuscire a strappare alla concorrenza Ferran Torres, Klopp ha bisogno di sostituti all’altezza di Salah e Manè e l’iberico viene considerato profilo ideale in questo senso. Altra concorrente accreditata, sempre in Premier League, sarebbe il Manchester City di Guardiola.

Fari puntati su Torres anche dalla Germania con il Borussia Dortmund che rischia seriamente di perdere Sancho e potrebbe rimpiazzarlo con il gioiellino del Valencia. Pare possibile che - quando si entrerà nel vivo - giocherà le proprie carte anche il Bayern Monaco, sempre attento ai talenti purissimi in giro per l’Europa.

Tutti lo vogliono, e potrebbe costare anche meno: Ferran Torres potrebbe diventare un vero e proprio tormentone per il calciomercato della Juventus e non solo.