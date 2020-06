In questi ultimi giorni i principali media sportivi stanno parlando molto di un possibile asse di mercato fra Juventus e Barcellona ma potrebbe non essere l'unico per la società bianconera. Il direttore sportivo Fabio Paratici potrebbe effettuare infatti alcuni trattative di mercato con la Roma, dando seguito a quella della scorsa estate che ha portato Spinazzola nella Capitale e Luca Pellegrini a Torino (poi trasferitosi in prestito la Cagliari). Secondo Tuttosport, si starebbe lavorando ad un ulteriore scambio, con il difensore argentino Cristian Romero che potrebbe diventare un nuovo rinforzo della difesa di Paulo Fonseca ed Under un nuovo innesto per la trequarti offensiva bianconera.

Juventus, possibile scambio Romero-Under

La trattativa Romero-Under, qualora si concretizzasse, potrebbe definirsi alla pari, con una valutazione di mercato per entrambi di circa 30 milioni di euro. In questo modo le due società, oltre ad avere benefici dal punto di vista tecnico, potranno averne anche dal punto di vista del bilancio d'esercizio, iscrivendo una plusvalenza finanziaria. Gli affari fra Roma e Juventus però potrebbero non limitarsi al solo scambio fra il difensore argentino Romero e il centrocampista offensivo turco Under.

Roma-Juventus, l'asse di mercato potrebbe portare a diversi scambi

Altro possibile scambio che potrebbe strutturarsi fra le due società è quello fra Bryan Cristante e Rolando Mandragora.

Su questo la Juventus vanta un diritto di 'recompra' dall'Udinese per circa 26 milioni di euro, che la società di Agnelli quasi sicuramente eserciterà durante il Calciomercato estivo. Anche in questo caso si tratterebbe di un affare alla pari, con Cristante che diventerebbe l'alternativa al regista titolare della Juventus.

Altro giocatore seguito dai bianconeri è il centrocampista offensivo Nicolò Zaniolo. In questo caso la Roma non sarebbe intenzionata ad accettare eventuali contropartite tecniche. Si era parlato di una possibile offerta della Juventus per il nazionale italiano comprensiva di 30 milioni di euro cash più il cartellino del centrocampista offensivo Federico Bernardeschi.

Secondo Tuttosport, la Roma vorrebbe tenere Zaniolo e potrebbe considerare una sua cessione solo in caso di un'offerta cash da 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Gran parte del mercato della Juventus potrebbe dipendere da alcuni affari di mercato che potrebbero definirsi fra società bianconera ed il Barcellona. Si parla molto del possibile scambio fra Miralem Pjanic ed Arthur, attualmente 'fermo' per volontà del brasiliano. La società catalana starebbe provando in tutti i modi a convincere l'ex Gremio ad accettare il trasferimento alla Juventus. Qualora dovesse concretizzarsi lo scambio, nella trattativa potrebbe rientrare anche il terzino destro Mattia De Sciglio.