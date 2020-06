Proseguono le indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La prossima sessione sarà autunnale e molto più breve rispetto a quella estiva tradizionale, dal momento che inizierà l'1 settembre e terminerà il 5 ottobre. La Juventus ha sicuramente intenzione di rinforzare il reparto offensivo, considerato il fatto che Gonzalo Higuain potrebbe lasciare Torino (su di lui ci sono il Valencia, il River Plate ed i Los Angeles Galaxy). Nelle ultime ore, però, l'attaccante argentino è stato accostato anche alla Roma. Il club giallorosso apprezza non poco il centravanti sudamericano, come dimostra il fatto che lo ha corteggiato nella scorsa sessione di calciomercato estivo.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Roma starebbe pensando di proporre Edin Dzeko al club torinese in cambio di Gonzalo Higuain. Per la Roma, infatti, l'ingaggio dell'attaccante bosniaco non sarebbe più sostenibile.

Mercato Juventus, ipotesi di scambio Higuain-Dzeko con la Roma

In questo momento sarebbe caldissimo l'asse Torino-Roma per quanto riguarda il calciomercato. La Juventus e la Roma, infatti, starebbero studiano lo scambio Higuain-Dzeko. A causa della crisi dovuta alla pandemia da coronavirus, il club capitolino è costretto a vendere e soprattutto a ridurre gli ingaggi dei propri giocatori. Edin Dzeko percepisce un ingaggio di sette milioni di euro a stagione, ma la Roma non sarebbe in grado di garantirgli un tale stipendio, considerati i problemi economici del club.

Il club capitolino dovrà fissare il tetto massimo di stipendi a tre milioni di euro, al fine di ridurre le spese. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, la Roma potrebbe decidere di offrire il centravanti bosniaco alla Juventus in cambio di Gonzalo Higuain. L'attaccante ex Napoli e Chelsea, però, dovrebbe ridursi drasticamente l'ingaggio, nel caso in cui decidesse di proseguire la sua carriera nella Capitale (al momento il giocatore della Juventus percepisce un ingaggio di oltre sette milioni di euro).

Edin Dzeko, comunque, è un attaccante che piacerebbe non poco a Maurizio Sarri per le sue caratteristiche tecniche, fortemente associative. Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, Paratici non molla la pista Icardi

Un altro nome molto caldo per l'attacco della Juventus è quello di Mauro Icardi.

Il centravanti argentino piace moltissimo al direttore sportivo bianconero Fabio Paratici, che continua a monitorarlo con grande attenzione. In caso di cessione in Italia, però, il Paris Saint Germain dovrebbe pagare altri quindici milioni di euro all'Inter.