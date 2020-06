Antonio Conte sogna Federico Valverde, ma la realtà è che il Real Madrid pare non abbia alcuna intenzione di privarsene. È questo lo scenario dipinto da Defensa Central, sito d'informazione che riporta prevalentemente notizie sulle merengues. Il giovane centrocampista uruguaiano della squadra spagnola si è messo in luce soprattutto in questa stagione e sembra che il tecnico nerazzurro abbia chiesto all'Inter di provare ad acquistarlo nella prossima sessione di mercato, anche se dovesse essere necessario uno sforzo economico in più per convincere il Real Madrid che non vorrebbe lasciarlo partire.

Qualche mese fa sarebbe stato il Manchester United a bussare alla porta del Real Madrid, incassando però un netto rifiuto da parte della dirigenza madridista nell'ascoltare qualsiasi tipo di proposta economica per Valverde. La stessa cosa, dunque, dovrebbe accadere anche all'Inter. Il club lombardo vorrebbe convincere il centrocampista quasi ventiduenne (compirà gli anni il 22 luglio) prospettandogli l'opportunità di essere un titolare inamovibile di una squadra ancora in fase di costruzione e di perfezionamento, a differenza del Real Madrid dove inevitabilmente dovrebbe continuare a sgomitare per ritagliarsi spazio, anche se comunque c'è da precisare che ormai è uno dei preferiti dell'allenatore Zidane.

Secondo Defensa Central, Antonio Conte non si vorrebbe arrendere così facilmente. Il tecnico pugliese avrebbe chiesto direttamente al presidente interista Zhang una sorta di "sacrificio economico" per far vacillare le certezze del Real Madrid. In altre parole, sarebbe necessario proporre alla società di Florentino Perez almeno 60-80 milioni di euro per il cartellino del centrocampista dell'Uruguay.

Inter: in caso di cessione di Lautaro potrebbe esserci il denaro da offrire al Real per Valverde

Il Real Madrid in questo momento avrebbe dei piani ben precisi per Federico Valverde: farne un pilastro del suo centrocampo per il presente e il futuro. Il presidente Florentino Perez ha infatti lanciato un chiaro segnale nel momento in cui ha raggiunto l'accordo con il calciatore per un rinnovo contrattuale fino al 2025 e con una clausola rescissoria "inattaccabile" da 500 milioni di euro.

Dunque, per Antonio Conte ci sarebbero ben poche speranze di avere con sé alla Pinetina il talento sudamericano. Tuttavia, il mercato in uscita potrebbe dare una mano all'Inter per provare almeno a mettere sul piatto un'offerta cospicua. Finora i nerazzurri hanno già incassato 50 milioni di euro più 8 di bonus dal trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. Nel frattempo, c'è sempre l'incognita legata al futuro di Lautaro Martinez.

Qualora il Barcellona dovesse riuscire a sbloccare la trattativa, l'approdo del bomber argentino in Catalogna potrebbe portare nelle casse della società milanese una cifra considerevole. O si tratterebbe di 111 milioni di euro della clausola rescissoria, oppure di una somma che sfiorerebbe i 90-100 milioni più una contropartita tecnica gradita al club nerazzurro.

Una volta accumulato questo "tesoretto", l'Inter potrebbe fare un tentativo estremo per Federico Valverde. La sensazione, però, è che da Madrid arriveranno solo dei rifiuti a qualsiasi offerta, perché il club ormai si sarebbe convinto che il giovane centrocampista abbia non solo la classe, ma anche la personalità per diventare l'idolo del Santiago Bernabeu.